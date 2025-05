Putin vyjadril záujem o zvýšenie vývozu zbraní napriek vojne

Moskva 24. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril záujem o zvýšenie vývozu zbraní do zahraničia. Urobil tak v piatkovom prejave, ktorý odvysielala štátna televízia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



„Je potrebné aktívne zvyšovať objem exportných dodávok,“ povedal šéf Kremľa. Počet nahromadených objednávok na ruské vojenské výrobky je vysoký a dosahuje až desiatky miliárd eur, povedal Putin na zasadnutí komisie pre vojensko-technickú spoluprácu. Poznamenal však, že zásobovanie jednotiek vo vojne na Ukrajine zostáva najvyššou prioritou a že by k tomu mali vznikať nové vládne podnety.



Putin zároveň zdôraznil, že Rusko si musí udržať svoje postavenie na medzinárodnom trhu so zbraňami a zvládnuť aj tvrdú konkurenciu. Moskva v minulom roku vo veľkej miere splnila svoje vývozné záväzky voči zahraničným partnerom, píše DPA.



Rusko bojuje na Ukrajine už viac ako tri roky a pozorovatelia predpokladajú, že utrpelo veľké straty v rámci vojenských síl i vybavenia. Moskva napriek tomu zostáva jedným z najväčších svetových vývozcov zbraní, pripomína DPA.