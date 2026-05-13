Putin vymenil gubernátorov dvoch oblastí hraničiacich s Ukrajinou
Noví gubernátori Belgorodskej a Brianskej oblasti budú zvolení vo voľbách, ktoré sa uskutočnia 20. septembra 2026.
Autor TASR
Moskva 13. mája (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vymenil dlhoročných gubernátorov Belgorodskej a Brianskej oblasti, dvoch regiónov hraničiacich s Ukrajinou, ktoré sú pravidelne terčom cezhraničných útokov ukrajinských síl. Na ich miesto vymenoval predstaviteľov s vojenskými skúsenosťami alebo väzbami na proruské štruktúry na okupovaných územiach Ukrajiny. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a TASS.
Novým dočasným šéfom Belgorodskej oblasti sa stal generálmajor Alexandr Šuvajev, zatiaľ čo Brianskú oblasť dočasne povedie Jegor Kovaľčuk, ktorý bol od júla 2024 predsedom vlády samozvanej Luhanskej ľudovej republiky.
Šuvajev nahradil Viačeslava Gladkova, ktorý bol gubernátorom Belgorodskej oblasti od septembra 2021. Kovaľčuk vymenil Alexandra Bogomaza, ktorý viedol Brianskú oblasť od septembra 2014. Obaja boli gubernátormi od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022.
Pred zapojením do bojov na Ukrajine sa Šuvajev zúčastnil na vojenských operáciách na severnom Kaukaze, v Gruzínsku a v Sýrii. Tento rodák z Belgorodskej oblasti bol zaradený do prezidentského programu Čas hrdinov, ktorého cieľom je dostať do verejných funkcií veteránov bojov na Ukrajine. Od januára pôsobil ako zástupca gubernátora Irkutskej oblasti.
Gladkov si počas vojny získal výraznú mediálnu pozornosť tým, že takmer denne informoval o útokoch na Belgorodskú oblasť. Najvýraznejší z nich prišiel 22. mája 2023, keď bojovníci Ruského dobrovoľníckeho zboru, ruskej nacionalistickej polovojenskej jednotky so sídlom na Ukrajine, a Légie Sloboda Ruska prenikli do dvoch okresov. Išlo o jedno z najvážnejších narušení územia Ruska od začiatku invázie.
Bogomaz a Gladkov odstúpili zo svojich funkcií podľa agentúry TASS z vlastnej vôle. Putin ich rezignácie prijal a v Kremli sa stretol s ich nástupcami.
