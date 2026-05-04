Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
Putin vymenil hlavu Dagestanu predsedom tamojšieho najvyššieho súdu

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Moskva 4. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin odvolal z funkcie hlavu Dagestanskej republiky Sergeja Melikova a na jeho pozíciu vymenoval končiaceho predsedu dagestanského najvyššieho súdu Fiodora Ščukina. V pondelok o tom informovali agentúra TASS a denník The Moscow Times, píše TASR.

V prezidentskom dekréte sa uvádza, že Putin prijal demisiu Melikova, ktorú podal z „osobných dôvodov“. Funkciu vykonával od októbra 2020.

Ruský prezident zmenu vo vedení Dagestanskej republiky nečakane avizoval už minulý štvrtok s tým, že Melikov nastúpi na inú zatiaľ nešpecifikovanú pozíciu.

Dočasnou hlavou Dagestanskej republiky sa stal Fiodor Ščukin až do termínu formálnych volieb, ktorý bol od februára 2024 predsedom najvyššieho súdu republiky. Z tohto postu odstúpil krátko predtým, ako bolo zverejnené jeho vymenovanie, čo denník The Moscow Times označil za zjavne dôkladne koordinovaný krok. Podľa ruských novín Kommersant ide od pádu Sovietskeho zväzu o prvého etnického Rusa v čele prevažne moslimskej severokaukazskej republiky.

Líder Dagestanu nie je volebný v priamych voľbách, ale v rámci niekoľkostupňového procesu, v rámci ktorého prezident predloží parlamentu Dagestanu troch kandidátov. Na to, aby sa úspešný kandidát ujal úradu, musí získať nadpolovičnú podporu hlasov regionálnych poslancov, ozrejmil denník The Moscow Times.
