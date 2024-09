Putin vymenoval do Bezpečnostnej rady svojho bývalého ochrankára

Moskva 30. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vymenoval svojho bývalého osobného strážcu Alexeja Ďumina za člena Bezpečnostnej rady. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že v máji Putin vymenoval Ďumina za tajomníka poradného zboru Štátna rada, čo vyvolalo špekulácie o Ďuminových prezidentských ambíciách, píše TASR.



Ďuminova nominácia bola zverejnené vo výnose. Okrem neho Putin do Bezpečnostnej rady vymenoval ďalších troch členov: prvého podpredsedu vlády Denisa Manturova, šéfku Federálnej lekárskej a biologickej agentúry (FMBA) Veroniku Skvorcovovú, ako aj šéfa Hlavnej správy pre špeciálne programy prezidenta Ruskej federácie (GUPS) Alexandra Linca.



Putinovým výnosom bol z Bezpečnostnej rady odvolaný bývalý splnomocnenec prezidenta Ruskej federácie v Uralskom federálnom okruhu Vladimir Jakušev.



Ďumin pracoval niekoľko rokov v prezidentskej ochranke a od roku 2016 bol gubernátorom Tulskej oblasti. V máji 2024 bol vymenovaný za poradcu prezidenta - rovnako ako i Nikolaj Patrušev, ktorý bol 12. mája bol uvoľnený z funkcie tajomníka Bezpečnostnej rady a jeho post prevzal bývalý minister obrany Sergej Šojgu.



Nezávislé ruské médiá svojho času informovali, že Ďumin ako príslušník prezidentskej ochranky sa v roku 2014 zrejme zapojil do špeciálnej operácie, počas ktorej bol z Ukrajiny do Ruska "evakuovaný" proruský ukrajinský politik Viktor Janukovyč. Janukovyč bol predtým - 22. februára 2014 - ukrajinským parlamentom zbavený funkcie hlavy štátu. Predchádzali tomu rozsiahle protivládne protesty vyvolané zastavením procesu eurointegrácie Ukrajiny. Vlani sa Ďumin údajne aktívne zapojil aj do riešenia krízy, ktorá v Rusku nastala v dôsledku vzbury spoluzakladateľa súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina.