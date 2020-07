Putin vymenoval nového šéfa odľahlého regiónu zasiahnutého nepokojmi

Moskva 20. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vymenoval v pondelok nového úradujúceho gubernátora Chabarovského kraja na ruskom Ďalekom východe po tom, ako predchádzajúceho šéfa tejto regionálnej správy zatkli na základe obvinení z vraždy, čo vyvolalo vlnu protestov.



Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



V Chabarovskom kraji v sobotu demonštrovalo najmenej 10.000 ľudí, požadujúc od Moskvy, aby prepustila Sergeja Furgala, člena ultranacionalistickej Liberálno-demokratickej strany Ruska (LDPR), ktorý zvíťazil vo voľbách v roku 2018, keď porazil svojho rivala z vládnucej proputinovskej strany.



Furgala, narodeného na ruskom Ďalekom východe, zatkli 9. júla a letecky prepravili do Moskvy, kde ho obvinili z vraždy a pokusu o vraždu viacerých podnikateľov pred 15 rokmi. Furgal obvinenia odmieta. Ich rozsah je nezvyčajný, rovnako ako skutočnosť, že úradom sa ich dosiaľ nepodarilo eliminovať.



Putin v pondelok oficiálne odvolal Furgala z jeho postu a vymenoval naň 39-ročného Michaila Degťariova, právnika a člena LDPR, ktorý sa ako úradujúci gubernátor ujme správy nad daným regiónom, vyplýva z dekrétu zverejneného na webstránke Kremľa.



Kremeľ dosiaľ bagatelizoval tieto protesty, ktoré podčiarkujú nespokojnosť časti obyvateľstva ruského Ďalekého východu s politikou vyplývajúcou z izolovanosti Moskvy.



Nepokoje prišli necelé tri týždne po tom, ako Rusi odhlasovali ústavné zmeny, ktoré umožňujú Putinovi kandidovať za hlavu štátu v ďalších dvoch volebných obdobiach, čo by ho potenciálne udržalo pri moci až do roku 2036.



Kritik Kremľa Alexej Navaľnyj, ktorého stúpenci v danom regióne demonštrácie podporili, považuje Degťariova za predĺženú ruku Kremľa, čo podľa jeho slov demonštrácie neutíši. V Chabarovskom kraji sa budú konať riadne regionálne voľby nového gubernátora na budúci rok v septembri.