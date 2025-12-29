Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Putin vymenoval nového stáleho predstaviteľa Ruska pri OBSE vo Viedni

Ruský prezident Vladimir Putin počúva guvernéra Moskovskej oblasti Andreja Vorobjova počas ich stretnutia v Moskve, Rusko, pondelok, 29. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Samostatným dekrétom Putin z funkcie odvolal Poľanského predchodcu Lukaševiča, ktorého zároveň vymenoval za stáleho predstaviteľa Ruska pri Spoločenstve nezávislých štátov so sídlom v Minsku.

Autor TASR
Moskva/Viedeň 29. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok vymenoval diplomata Dmitrija Poľanského do funkcie stáleho predstaviteľa Ruska pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) so sídlom vo Viedni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Samostatným dekrétom Putin z funkcie odvolal Poľanského predchodcu Alexandra Lukaševiča, ktorého zároveň vymenoval za stáleho predstaviteľa Ruska pri Spoločenstve nezávislých štátov (SNŠ) so sídlom v bieloruskom Minsku.
