Putin vymenoval svojho bývalého ochrankára za tajomníka Štátnej rady

Moskva 29. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vymenoval svojho pobočníka a bývalého ochrankára Alexeja Ďumina za tajomníka Štátnej rady, poradného orgánu hlavy štátu, oznámil v stredu Kremeľ. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Putin po nedávnom opätovnom zvolení do ďalšieho šesťročného funkčného obdobia vymenoval Ďumina za svojho poradcu špecializujúceho sa na obranný priemysel. Kremeľ vtedy hovoril aj o jeho ďalších úlohách.



Putinom podpísaný dekrét o vymenovaní Ďumina za tajomníka Štátnej rady bol zverejnený na webovej stránke Kremľa. Sergej Markov, bývalý poradca Kremľa, predtým vyhlásil, že mnohí sú presvedčení, že Putin vníma Ďumina ako svojho nástupcu.



Očakáva sa, že Putin (71) bude vládnuť ešte dlhé roky a neexistujú žiadne spoľahlivé informácie o tom, koho by si mohol vybrať ako svojho nástupcu v prezidentskom kresle.



Meno nového tajomníka Štátnej rady však bolo už dlhšie predmetom špekulácií medzi moskovskou politickou elitou. Ďumin (51) sa dostal do Kremľa začiatkom mája, predtým od februára 2016 pôsobil ako gubernátor Tulskej oblasti na západe Ruska.



V roku 1995 vstúpil do Federálnej bezpečnostnej služby (FSO), ktorá sa stará o bezpečnosť elít Kremľa, a "strážil" Putina počas jeho prvého a druhého funkčného obdobia. Pracoval tiež ako zástupca šéfa ruskej vojenskej rozviedky GRU.