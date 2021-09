Putin: Výsledky volieb svedčia o tom, že sa v Rusku rozvíja demokracia

Moskva 25. septembra (TASR) - To, že sa do ruskej Štátnej dumy dostalo po parlamentných voľbách viac politických subjektov, svedčí o rozvoji demokracie v Rusku. V sobotu to vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí s predsedami strán, ktoré sa dostali do ruského parlamentu. Informovali o tom agentúra TASS a spravodajský portál rbc.ru.



"Prvýkrát od roku 1999 budú v Dume viac než štyri frakcie. To svedčí o demokratickom charaktere volebných pravidiel a postupov, o rozvoji demokracie v našej krajine a o tom, že viaceré politické strany majú šancu preraziť," uviedol Putin.



Stretnutie s predsedami strán, ktoré budú mať zastúpenie v Štátnej dume v tomto volebnom období sa konalo formou video stretnutia. Zúčastneným predsedom strán Putin prízvukoval, že po voľbách musia splniť všetky svoje predvolebné sľuby. Zdôraznil tiež, že právomoci Dumy sa zmenili, keďže prišlo k zmene ruskej ústavy. Zároveň tiež hovoril o tom, aké úlohy novú vládu čakajú.



"Pred nami všetkými stojí mnoho spoločných zadaní a úloh. Je potrebné znížiť na minimum úroveň chudoby v krajine, dostať (z chudoby), čo najviac ľudí. Je potrebné zlepšiť životné podmienky, rozvoj, vzdelávanie,... urýchliť rast ekonomiky," uviedol Putin.



Voľby v Rusku sa konali v dňoch 17. – 19. septembra. Obyvatelia si volili poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve konali doplňujúce voľby do mestskej Dumy.



Víťazom volieb sa stala vládnuca strana Jednotné Rusko, ktorá získala 324 kresiel. Do parlamentu sa okrem toho dostali aj Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF), ktorá získala 57 kresiel, Strana Spravodlivé Rusko-Za pravdu (27 kresiel) a Liberálnodemokratická strana Ruska (LDPR), ktorá bude mať v dolnej komore 21 poslancov. Zastúpenie bude mať aj nový subjekt s názvom Noví ľudia, ktorý získal 13 mandátov. Po jednom poslancovi budú mať v Dume strany Občianska platforma, Vlasť a Strana rastu.



Dolná komora ruského parlamentu sa pritom skladá zo 450 poslancov.