Putin: Výsledok volieb v USA nezmení vzťah Moskvy s Washingtonom

Petrohrad 5. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že výsledok amerických prezidentských volieb nič nezmení na rusko-amerických vzťahoch. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



"V podstate v tom nie je žiadny rozdiel," odpovedal Putin na otázku, čo by pre vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom znamenalo znovuzvolenie súčasného prezidenta USA Joea Bidena alebo víťazstvo amerického exprezidenta Donalda Trumpa.



Podľa vlastných slov neverí, že sa v americkej politike voči Rusku po novembrových voľbách niečo zmení. "Nemyslíme si to. Myslíme si, že sa nič také vážne nestane," dodal.



Ruský prezident to povedal na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade, kde odpovedal aj na otázky západných médií. Vlani neboli na konferenciu pozvaní novinári z krajín, ktoré Rusko považuje za nepriateľské - vrátane USA, Británie a Európskej únie.



Putin reagoval aj na usvedčenie Trumpa v kauze podplácania a falšovania obchodných záznamov. "Na celom svete je zrejmé, že trestné stíhanie Trumpa... je len využitie súdneho systému počas vnútropolitického boja," uviedol.