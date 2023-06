Putin: Vysoké ambície niektorých jednotlivcov viedli k velezrade

Moskva 24. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uviedol, že vysoké "ambície" niektorých jednotlivcov viedli k "vlastizrade". Vyhlásil tiež, že urobí všetko pre to, aby ochránil Rusko. TASR správu prevzala z britskej stanice BBC.



Putin vo svojom televíznom prejave povedal, že v stávke je budúcnosť Ruska. Konanie vzbúrencov označil za "bodnutie do chrbta" a "zradu". Zároveň pohrozil "nevyhnutným trestom" pre tých, ktorí rozdeľujú ruskú spoločnosť.



Ruský prezident zdôraznil, že "boli vydané všetky potrebné príkazy" na riešenie tejto krízy. Počas svojho prejavu však ani raz priamo nespomenul šéfa Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, všíma si BBC.



Prigožin v piatok večer obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. V reakcii na to prisľúbil, že "zastaví" najvyššie vedenie ruskej armády a vyzval Rusov, aby nekládli odpor jeho silám.