Putin vystúpi na konci februára s príhovorom v ruskom parlamente

Moskva 29. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vystúpi 29. februára v ruskom parlamente s každoročným príhovorom o stave krajiny. O dva týždne neskôr sa uskutočnia prezidentské voľby, v ktorých sa bude uchádzať o ďalší šesťročný mandát. Oznámil to v utorok Kremeľ, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Putin bude v príhovore pred členmi Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie hovoriť o svojich ďalších cieľoch. V minulosti sa tiež venoval ruskej ekonomike či sociálnej politike. Mnoho Rusov sa pritom v súčasnosti sťažuje na rastúce ceny a náklady na život.



Príhovor bude vysielať ruská štátna televízia, pričom tento termín bude len päť dní po druhom výročí začiatku invázie na Ukrajinu.



Očakáva sa, že Putin si v nadchádzajúcich voľbách zaistí už piate funkčné obdobie. V priebehu rokov totiž upevnil svoju moc v krajine, pričom veľká väčšina opozície buď odišla do zahraničia alebo bola uväznená. Aj jeho protikandidáti vo voľbách, ktorí nie sú členmi vládnucej strany Jednotné Rusko, podporujú Putinovu politiku. Podľa DPA to znamená, že počas volieb nepríde k nijakej politickej súťaži.



Voľby v Rusku sa budú konať medzi 15. a 17. marcom.