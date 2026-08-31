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Putin vysvetlil dôvody vojny na príklade kosatiek a ľadových medveďov
Stretnutie prezidenta s pedagógmi a študentmi sa uskutočnilo pri príležitosti začiatku školského roka.
Autor TASR
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Moskva 31. augusta (TASR) - Prezident Vladimir Putin počas víkendového rozhovoru s pedagógmi a študentmi Moskovskej pedagogickej štátnej univerzity (MPGU) prirovnal vojnu proti Ukrajine k potravinovému reťazcu v divokej prírode, kde silný požiera slabšieho. TASR o tom píše podľa agentúry TASS a prepisu ich rozhovoru z Prvého kanála.
Stretnutie prezidenta s pedagógmi a študentmi sa uskutočnilo pri príležitosti začiatku školského roka. Učiteľ čínštiny z Belgorodskej oblasti Dmitrij Balančukov Putinovi rozprával o ceste na Severný pól, ktorú získal ako víťaz ankety Učiteľ roka 2025.
„Hneď som si spomenul na Jacka Londona, ktorý opísal, ako domorodci na severe nechávali svojich starcov napospas vlkom, pretože ich kmeň nemohol ďalej nosiť so sebou. Áno, vyzerá to trochu drsne, ale taký bol ich život,“ reagoval Putin.
Zaujímal sa, či bolo na Severnom póle niečo zaujímavé a či tam videli nejaké biele medvede. „Áno, samozrejme. Dva!“ reagoval Balančukov.
„Dva? Veľké?“ pokračoval Putin.
„Obrovské!“ odpovedal učiteľ.
„Vedľa žijú kosatky. Jedia tieto medvede ako drobizg. Jednoducho sa na nich vrhnú v takej svorke – bum – a roztrhajú ich na kusy. Taký potravinový reťazec,“ povedal.
„O tomto treba tiež rozprávať deťom, aby chápali, v akom svete žijeme a prečo uskutočňujeme špeciálnu vojenskú operáciu,“ dodal s použitím oficiálneho ruského výrazu pre vojnu na Ukrajine.
Hoci kosatky sú vrcholové predátory, podľa zoológov sú takéto útoky zriedkavé a ľadové medvede nie sú ich hlavnou potravou.
Počas stretnutia Putin poznamenal, že prestíž učiteľského povolania v Rusku rastie a hoci sa do škôl zavedú zavedú moderné technológie, nikdy nenahradia skutočného učiteľa. Venoval sa aj problému informačného odpadu na internete a varoval pred veľkým množstvom nespoľahlivých informácií.
Stretnutie prezidenta s pedagógmi a študentmi sa uskutočnilo pri príležitosti začiatku školského roka. Učiteľ čínštiny z Belgorodskej oblasti Dmitrij Balančukov Putinovi rozprával o ceste na Severný pól, ktorú získal ako víťaz ankety Učiteľ roka 2025.
„Hneď som si spomenul na Jacka Londona, ktorý opísal, ako domorodci na severe nechávali svojich starcov napospas vlkom, pretože ich kmeň nemohol ďalej nosiť so sebou. Áno, vyzerá to trochu drsne, ale taký bol ich život,“ reagoval Putin.
Zaujímal sa, či bolo na Severnom póle niečo zaujímavé a či tam videli nejaké biele medvede. „Áno, samozrejme. Dva!“ reagoval Balančukov.
„Dva? Veľké?“ pokračoval Putin.
„Obrovské!“ odpovedal učiteľ.
„Vedľa žijú kosatky. Jedia tieto medvede ako drobizg. Jednoducho sa na nich vrhnú v takej svorke – bum – a roztrhajú ich na kusy. Taký potravinový reťazec,“ povedal.
„O tomto treba tiež rozprávať deťom, aby chápali, v akom svete žijeme a prečo uskutočňujeme špeciálnu vojenskú operáciu,“ dodal s použitím oficiálneho ruského výrazu pre vojnu na Ukrajine.
Hoci kosatky sú vrcholové predátory, podľa zoológov sú takéto útoky zriedkavé a ľadové medvede nie sú ich hlavnou potravou.
Počas stretnutia Putin poznamenal, že prestíž učiteľského povolania v Rusku rastie a hoci sa do škôl zavedú zavedú moderné technológie, nikdy nenahradia skutočného učiteľa. Venoval sa aj problému informačného odpadu na internete a varoval pred veľkým množstvom nespoľahlivých informácií.