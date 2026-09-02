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Putin vyvracia fámy o mobilizácii ako úplný nezmysel
Ako fámy odmietol údajnú mobilizáciu koncom júla aj podpredseda ruskej Rady bezpečnosti a exprezident Dmitrij Medvedev, pričom vyhlásil, že na ňu nie je dôvod.
Autor TASR
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Moskva 2. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin poprel v utorok ako „úplný nezmysel“ správy o novej vlne mobilizácie po septembrových parlamentných voľbách v Rusku. TASR o tom píše podľa správ agentúry Interfax a denníka The Moscow Times.
„Toto je úplný nezmysel. Je to informačný útok na Rusko,“ povedal o mobilizácii na tlačovej konferencii v Biškeku. Išlo o jeho prvé verejné vyjadrenie sa k tejto téme.
Ako fámy odmietol údajnú mobilizáciu koncom júla aj podpredseda ruskej Rady bezpečnosti a exprezident Dmitrij Medvedev, pričom vyhlásil, že na ňu nie je dôvod.
„Ešte raz zdôrazňujem: mobilizácia nie je potrebná. Je to lož šírená nepriateľom, ktorý sám trpí nedostatkom ľudských zdrojov – na jeho strane jednoducho už nemá kto bojovať,“ povedal vtedy Medvedev.
Správy o pripravovanej mobilizácii odmietol 25. augusta aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Podľa zahraničných analytikov a spravodajských služieb Rusko už nedokáže v regiónoch cez nábor zmluvných vojakov za peniaze dopĺňať straty na ukrajinskom bojisku. Spolu s niektorými právnymi zmenami to posilňuje úvahy, že po septembrových voľbách sa Putin môže uchýliť k politicky nákladnej mobilizácii.
Ukrajinské spravodajské služby minulý týždeň varovali, že Rusko „vypracúva plány“ na mobilizáciu asi 600.000 mužov do roku 2027. Kremeľ to považuje za zahraničnú dezinformačnú kampaň.
Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu v Ruskej federácii v septembri 2022 dekrétom č. 647, ktorý je formálne stále v platnosti. Spustil tým masový exodus do zahraničia asi jedného milióna mužov v odvodovom veku, z nich sa doteraz do Ruska vrátila asi polovica.
Odvtedy sa postupne zmenili niektoré právne predpisy, čo naznačuje snahu zlepšiť prípadnú novú vlnu mobilizácie. Ruská armáda napríklad prešla na digitálny register odvodov s automatickými zákazmi cestovania, odvody sa spracúvajú celoročne a nasadenie záložníkov na ochranu „kritickej infraštruktúry“ je možné bez toho, aby boli formálne povolaní do služby.
Niektorí odborníci varujú, že ďalšia masová mobilizácia narazí na logistické prekážky a nevyrieši nedostatok bojaschopných vojakov priamo na fronte.
Organizácia Kovčeg (Archa), ktorá podporuje ruských emigrantov odmietajúcich vojnu na Ukrajine, začala v poslednom období dostávať výrazne viac otázok, ktoré sa týkajú emigrácie z Ruska. Jej zástupcovia pre spravodajský web Meduza uviedli, že počas prvých 20 augustových dní prijali šesťnásobne viac otázok o odchode z Ruska ako za celý mesiac máj.
„Toto je úplný nezmysel. Je to informačný útok na Rusko,“ povedal o mobilizácii na tlačovej konferencii v Biškeku. Išlo o jeho prvé verejné vyjadrenie sa k tejto téme.
Ako fámy odmietol údajnú mobilizáciu koncom júla aj podpredseda ruskej Rady bezpečnosti a exprezident Dmitrij Medvedev, pričom vyhlásil, že na ňu nie je dôvod.
„Ešte raz zdôrazňujem: mobilizácia nie je potrebná. Je to lož šírená nepriateľom, ktorý sám trpí nedostatkom ľudských zdrojov – na jeho strane jednoducho už nemá kto bojovať,“ povedal vtedy Medvedev.
Správy o pripravovanej mobilizácii odmietol 25. augusta aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Podľa zahraničných analytikov a spravodajských služieb Rusko už nedokáže v regiónoch cez nábor zmluvných vojakov za peniaze dopĺňať straty na ukrajinskom bojisku. Spolu s niektorými právnymi zmenami to posilňuje úvahy, že po septembrových voľbách sa Putin môže uchýliť k politicky nákladnej mobilizácii.
Ukrajinské spravodajské služby minulý týždeň varovali, že Rusko „vypracúva plány“ na mobilizáciu asi 600.000 mužov do roku 2027. Kremeľ to považuje za zahraničnú dezinformačnú kampaň.
Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu v Ruskej federácii v septembri 2022 dekrétom č. 647, ktorý je formálne stále v platnosti. Spustil tým masový exodus do zahraničia asi jedného milióna mužov v odvodovom veku, z nich sa doteraz do Ruska vrátila asi polovica.
Odvtedy sa postupne zmenili niektoré právne predpisy, čo naznačuje snahu zlepšiť prípadnú novú vlnu mobilizácie. Ruská armáda napríklad prešla na digitálny register odvodov s automatickými zákazmi cestovania, odvody sa spracúvajú celoročne a nasadenie záložníkov na ochranu „kritickej infraštruktúry“ je možné bez toho, aby boli formálne povolaní do služby.
Niektorí odborníci varujú, že ďalšia masová mobilizácia narazí na logistické prekážky a nevyrieši nedostatok bojaschopných vojakov priamo na fronte.
Organizácia Kovčeg (Archa), ktorá podporuje ruských emigrantov odmietajúcich vojnu na Ukrajine, začala v poslednom období dostávať výrazne viac otázok, ktoré sa týkajú emigrácie z Ruska. Jej zástupcovia pre spravodajský web Meduza uviedli, že počas prvých 20 augustových dní prijali šesťnásobne viac otázok o odchode z Ruska ako za celý mesiac máj.