Putin vyzdvihol „pravých hrdinov“ bojujúcich na Ukrajine

Moskva 23. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyzdvihol v piatok "pravých hrdinov" bojujúcich na Ukrajine. Spravil tak pri príležitosti ruského Dňa obrancov vlasti a deň pred druhým výročím začiatku invázie 24. februára 2022. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.



"Vojenské a priemyselné komplexy v uplynulých rokoch znásobili výrobu zbraní a zásob pre vojakov," uviedol Putin vo videopríhovore, ktorý zverejnila jeho kancelária.



Putin má v Moskve pri príležitosti Dňa obrancov mieru položiť kvety k hrobu neznámeho vojaka pri hradbách Kremľa a v tento deň tiež tradične zdraví vojakov. Sviatok tiež oslavujú na ruských školách.



Deň obrancov vlasti i druhé výročie začiatku invázie na Ukrajinu spadajú tento rok do obdobia, keď je Rusko povzbudené nedávnymi úspechmi na Ukrajine, napríklad dobytím Avdijivky.



Putin tak uplynulé dni strávil odovzdávaním medailí vojakom a poukazovaním na "bod zlomu" vo vojne na Ukrajine. "Je to vo všeobecnosti špeciálna etapa v dejinách bojových operácií a obrany životne dôležitých záujmov Ruska," povedal Putin o dobytí Avdijivky.



Pred prezidentským voľbami, v ktorých sa očakáva víťazstvo Putina, sa okrem toho podarilo v Rusku takmer úplne potlačiť aj disent. Líder opozície Alexej Navaľnyj vo väzení zomrel len minulý týždeň.



Pozícia Ukrajiny je oslabená zablokovaním ďalšej americkej pomoci, nevydarenou protiofenzívou a nedostatkom munície. To, že situácia na fronte je "mimoriadne zložitá" uznal podľa AFP i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Napriek ťažkým chvíľam, ktorým Ukrajina počas dvojročného boja proti Rusku čelila, sú ukrajinský ľud a jeho vojaci stále odhodlaní dobyť späť svoje územie. "Musíme vyhrať," uviedol tento týždeň Zelenskyj.



Ukrajine sa pritom v niektorých oblastiach stále darí. V uplynulých týždňoch napríklad spôsobila výrazné škody ruskému námorníctvu v Čiernom mori.



Pri príležitosti druhého výročia invázie sa tiež očakáva, že do Kyjeva zavíta množstvo zahraničných predstaviteľov a politikov.