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Putin vyzdvihol slávne kapitoly v americko-ruských vzťahoch
„Podpísanie Deklarácie nezávislosti USA znamenalo nielen začiatok existencie vášho národa, ale stalo sa aj významným míľnikom svetových dejín,“ napísal.
Autor TASR
Moskvy 4. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zablahoželal Spojeným štátom k 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti a vyzdvihol stáročia spolupráce medzi oboma krajinami. TASR o tom píše podľa agentúr DPA a TASS.
„Vážený pán prezident, drahý Donald,“ napísal Putin v správe americkému prezidentovi, ktorú zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí v Moskve.
„Podpísanie Deklarácie nezávislosti USA znamenalo nielen začiatok existencie vášho národa, ale stalo sa aj významným míľnikom svetových dejín,“ napísal. „Práve vtedy Rusko vyjadrilo jednoznačnú podporu severoamerickým kolonistom v ich boji za slobodu spod britskej nadvlády,“ uvádza sa v správe zverejnenej aj na webovej stránke Kremľa.
Putin vyzdvihol „mnohé slávne“ kapitoly v 250-ročnej histórii vzájomných vzťahov. „Boli sme spojencami v dvoch svetových vojnách, spoločne sme oslobodili ľudstvo od hrôz nacizmu a následne sme zohrali kľúčovú úlohu pri budovaní základov moderného svetového poriadku,“ pripomenul.
Podľa jeho slov oba štáty ako najväčšie jadrové mocnosti sveta nesú osobitnú zodpovednosť za zaistenie globálnej bezpečnosti a stability.
„Želám vám, Donald, i vašim blízkym zdravie, pohodu a úspech, a všetkým americkým občanom šťastie a prosperitu,“ dodal v správe s pripojeným emotikonom podania rúk.
„Vážený pán prezident, drahý Donald,“ napísal Putin v správe americkému prezidentovi, ktorú zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí v Moskve.
„Podpísanie Deklarácie nezávislosti USA znamenalo nielen začiatok existencie vášho národa, ale stalo sa aj významným míľnikom svetových dejín,“ napísal. „Práve vtedy Rusko vyjadrilo jednoznačnú podporu severoamerickým kolonistom v ich boji za slobodu spod britskej nadvlády,“ uvádza sa v správe zverejnenej aj na webovej stránke Kremľa.
Putin vyzdvihol „mnohé slávne“ kapitoly v 250-ročnej histórii vzájomných vzťahov. „Boli sme spojencami v dvoch svetových vojnách, spoločne sme oslobodili ľudstvo od hrôz nacizmu a následne sme zohrali kľúčovú úlohu pri budovaní základov moderného svetového poriadku,“ pripomenul.
Podľa jeho slov oba štáty ako najväčšie jadrové mocnosti sveta nesú osobitnú zodpovednosť za zaistenie globálnej bezpečnosti a stability.
„Želám vám, Donald, i vašim blízkym zdravie, pohodu a úspech, a všetkým americkým občanom šťastie a prosperitu,“ dodal v správe s pripojeným emotikonom podania rúk.