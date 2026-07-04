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Putin vyzdvihol slávne kapitoly v americko-ruských vzťahoch

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Na snímke Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

„Podpísanie Deklarácie nezávislosti USA znamenalo nielen začiatok existencie vášho národa, ale stalo sa aj významným míľnikom svetových dejín,“ napísal.

Autor TASR
Moskvy 4. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zablahoželal Spojeným štátom k 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti a vyzdvihol stáročia spolupráce medzi oboma krajinami. TASR o tom píše podľa agentúr DPA a TASS.

„Vážený pán prezident, drahý Donald,“ napísal Putin v správe americkému prezidentovi, ktorú zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí v Moskve.

„Podpísanie Deklarácie nezávislosti USA znamenalo nielen začiatok existencie vášho národa, ale stalo sa aj významným míľnikom svetových dejín,“ napísal. „Práve vtedy Rusko vyjadrilo jednoznačnú podporu severoamerickým kolonistom v ich boji za slobodu spod britskej nadvlády,“ uvádza sa v správe zverejnenej aj na webovej stránke Kremľa.

Putin vyzdvihol „mnohé slávne“ kapitoly v 250-ročnej histórii vzájomných vzťahov. „Boli sme spojencami v dvoch svetových vojnách, spoločne sme oslobodili ľudstvo od hrôz nacizmu a následne sme zohrali kľúčovú úlohu pri budovaní základov moderného svetového poriadku,“ pripomenul.

Podľa jeho slov oba štáty ako najväčšie jadrové mocnosti sveta nesú osobitnú zodpovednosť za zaistenie globálnej bezpečnosti a stability.

„Želám vám, Donald, i vašim blízkym zdravie, pohodu a úspech, a všetkým americkým občanom šťastie a prosperitu,“ dodal v správe s pripojeným emotikonom podania rúk.
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