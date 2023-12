Putin vyzdvihol výkon armády na Ukrajine a prisľúbil splnenie cieľov

Moskva 19. decembra (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že armáda na Ukrajine prevzala iniciatívu po tom, ako odrazila protiofenzívu Kyjeva a Moskva je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov. Uviedla to agentúra AP.



Putin na stretnutí najvyššími predstaviteľmi armády pochválil ruské jednotky za ich výkon počas letnej ukrajinskej protiofenzívy. Vyzdvihol ich odvahu a odolnosť a dodal, že nepriateľ utrpel veľké straty a vyčerpal svoje zálohy.



„Všetky pokusy Západu vojensky a strategicky nás poraziť, zmietla odvaha a statočnosť našich vojakov, rastúca sila našich ozbrojených síl a potenciál nášho vojenského priemyslu,“ povedal Putin.



Putin poznamenal, že v armáde je potrebné zlepšiť komunikáciu, zefektívniť využívanie spravodajských a zvýšiť dodávky presnej munície a bezpilotných lietadiel. Rusko tiež potrebuje rozšíriť kapacity svojich satelitov.



Ruský prezident tiež zdôraznil dôležitosť posilnenia jadrových síl svojej krajiny. Ako dôvod uviedol "meniaci sa charakter vojenských hrozieb a vznik nových vojensko-politických hrozieb".



Putin zopakoval, že sa Rusko nemieni vzdať svojich cieľov na Ukrajine: "Západ neupúšťa od stratégie izolácie Ruska a svojich agresívnych cieľov na Ukrajine, ani my neupúšťame od cieľov špeciálnej vojenskej operácie".



Rusko je podľa Putina otvorené rokovaniam o ukončení konfliktu, no varoval, že sa nevzdá "toho, čo je naše".



"Chcú rokovať? Môžeme začať rokovať. My budeme vychádzať z našich národných záujmov," povedal Putin.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu na tomto stretnutí uviedol, že počas "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine získalo bojové skúsenosti 650.000 vojakov. Ruská armáda je podľa Šojgua "najlepšie pripravenou a najschopnejšou armádou na svete vyzbrojená vyspelými zbraňami otestovanými v boji".