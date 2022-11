Putin vyznamenal kňaza, ktorý zomrel pri raketovom útoku na Ukrajine

Moskva 8. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyznamenal v utorok posmrtne najvyšším štátnym vyznamenaním prokremeľského pravoslávneho kňaza protojereja Michaila Vasilieva, ktorý cez víkend zomrel na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Putin udelil Vasilievovi medailu Hrdina Ruskej federácie za jeho "odvahu a hrdinstvo, ktoré preukázal počas výkonu svojej občianskej povinnosti", uvádza sa v oficiálnom dekréte zverejnenom na webovej stránke Kremľa.



Vasiliev bol zabitý v nedeľu v "zóne špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine" pri výkone kňazských povinností, uviedla ruská pravoslávna cirkev v tlačovom vyhlásení. Reportér ruskej štátnej televízie uviedol, že zomrel počas raketového útoku "ako kňaz bojovník medzi výsadkármi".



Vasiliev sa narodil v roku 1971 a podľa vyhlásenia cirkvi sa zúčastnil na viacerých "mierových operáciách" napríklad v Kosove, Bosne a Sýrii. Počas svojho pôsobenie na Ukrajine uviedol, že ženy by mali mať viac detí, aby zmiernili svoju bolesť, ktorú cítia, keď posielajú svojich synov do vojny na Ukrajine, pripomína AFP.



Jeho rakvu prevezú v noci na stredu do Moskvy a na jeho počesť sa v stredu uskutoční ceremónia v Chráme Krista Spasiteľa v Moskve. Jeho pohreb bude viesť ruský patriarcha Kirill, ktorý verejne podporil inváziu na Ukrajinu.