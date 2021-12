Putin vyzval Deda Mráza, aby mu pomohol s plánmi Moskvy

Moskva 23. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa počas štvrtkovej výročnej tlačovej konferencie okrem iného poďakoval Dedovi Mrázovi za to, že je prezidentom, a vyzval ho, aby mu pomohol uskutočniť plány Moskvy aj bežných obyvateľov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Môj vzťah s Dedom Mrázom bol vždy veľmi dobrý... Som mu vďačný za to, že sa s vami môžem stretnúť vo svojej funkcii, a dúfam, že nám rozdá nielen dary, ale aj zrealizuje projekty krajiny a každého občana," povedal Putin.



Putin takto odpovedal na otázku novinára z mesta Velikij Usťug vo Vologdskej oblasti, kde má od roku 1998 fiktívny Dedo Mráz oficiálnu rezidenciu. Novinár sa spýtal Putina, čo hovorí na tvrdenie istej osoby, ktorej Dedo Mráz údajne už 23 rokov nesplnil želania.



"Môžem len obhajovať Deda Mráza a pripomenúť žalobcovi, že Dedo Mráz plní želania iba chlapcov a dievčat, ktorí boli dobrí," povedal Putin a dodal, že žalobca by sa mal "zamyslieť nad svojím správaním".



AFP si všimla, že jedna z novinárok prišla na tlačovú konferenciu oblečená v kostýme Snehulienky. Francúzska agentúra pripomenula, že Putinov každoročný mediálny výstup, počas ktorého odpovedá na otázky ruských a zahraničných novinárov, zvyčajne trvá niekoľko hodín a prezident Ruskej federácie odpovedá na seriózne aj odľahčené otázky.