Putin vyzval Moskovčanov, aby rešpektovali opatrenia a zostali doma

Moskva 30. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyzval v pondelok obyvateľov Moskvy, aby rešpektovali nariadenia o zákaze vychádzania s tým, že ide o opatrenie nevyhnutné na spomalenie šírenia nového typu koronavírusu, píše agentúra AFP.



"Žiadam vás, aby ste prijali tieto nútené, ale absolútne nevyhnutné opatrenia... veľmi vážne a úplne zodpovedne," vyhlásil Putin v reakcii na nariadenie o prísnej karanténe v Moskve a okolitej oblasti s platnosťou od pondelka.



Na tlačovej konferencii vysielanej v televízii Putin spoločne s predstaviteľmi ruských regiónov nariadil, aby sa vykonala inventarizácia nemocničných postelí a ventilátorov. Pohrozil následkami za nedodržiavanie nariadení.



"Nie je to nedostatok disciplíny a zdravého rozumu, je to trestná nedbanlivosť," povedal Putin na adresu regionálnych úradov, ktoré neuzavrú zábavné zariadenia.



Starosta Moskvy Sergej Sobianin v nedeľu informoval o nariadení povinnej domácej izolácie z dôvodu nárastu počtu prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v meste.



Obyvatelia Moskovskej oblasti budú mať od pondelka povolené opustiť svoje domovy len zo zdravotných dôvodov a v prípade cesty do práce a návšteve obchodov s potravinami a lekární. Na území Moskvy zaznamenali do nedele už vyše 1000 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom.