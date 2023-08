Putin vyzval na prehĺbenie vzťahov medzi Ruskom a KĽDR

Moskva 15. augusta (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin vyzval v utorok na prehĺbenie vzťahov medzi Moskvou a Pchjongjangom. Uviedol to v telegrame zaslanom severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi pri príležitosti Dňa oslobodenia, informuje agentúra AFP.



Rusko a Severná Kórea, na ktoré boli uvalené medzinárodné sankcie, sa zblížili po tom, čo Rusko vo februári minulého roka vojensky napadlo Ukrajinu.



Deň oslobodenia KĽDR je podľa Putina "symbolom odvahy a hrdinstva vojakov Červenej armády a kórejských vlastencov, ktorí spoločne bojovali za oslobodenie vašej krajiny spod japonskej koloniálnej nadvlády“. Práve počas tohto ťažkého obdobia boli položené základy úzkej spolupráce medzi Moskvou a Pchjongjangom.



"Som presvedčený, že budeme pokračovať v budovaní bilaterálnej spolupráce vo všetkých oblastiach pre blaho našich národov, v záujme posilnenia stability a bezpečnosti na Kórejskom polostrove a v celom regióne severovýchodnej Ázie," uviedol Putin v telegrame, ktorý zverejnil Kremeľ.



Putinove vyjadrenia prišli po tom, čo ruský minister obrany Sergej Šojgu počas júlovej návštevy Pchongjangu vyzdvihol partnerstvo Ruska so Severnou Kóreou.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vtedy uviedol, že USA sa domnievajú, že Šojgu cestoval do KĽDR s cieľom zaistiť dodávky zbraní pre ruské jednotky bojujúce na Ukrajine.