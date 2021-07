Putin vyzval na urýchlenie vakcinácie obyvateľstva

Moskva 21. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu uviedol, že je potrebné urýchliť vakcináciu obyvateľstva proti koronavírusu. Zároveň však povedal, že vakcínu nemožno nikomu vnucovať, informovala agentúra TASS.



"Našou hlavnou úlohou je teraz zrýchlenie tempa vakcinácie v krajine. Je veľmi dôležité presviedčať ľudí o tom, že je nevyhnutné dať sa zaočkovať, iba tak môžme zastaviť epidémiu," uviedol Putin s tým, že ľudí nemožno k očkovaniu nútiť.



Naopak, podľa Putina treba ľudom veľa vysvetľovať a "podrobne a kvalifikovane" zodpovedať občanom všetky otázky, ktoré majú ohľadom vakcinácie.



Podľa ruskej vicepremiérky Tatiany Golikovovej by Rusko mohlo dosiahnuť kolektívnu imunitu na úrovni 80-percentnej zaočkovanosti 1. novembra.



"Ukázalo sa, že musíme dosiahnuť kolektívnu imunitu na úrovni nie menej ako 80 percent. Stanovili sme si, že tento cieľ splníme, čo i len v prípade (začkovania) prvou dávkou, do 1. novembra 2021," uviedla vicepremiérka.



Golikovová tiež povedala, že počet zaočkovaných ľudí sa v poslednom čase zdvojnásobil. Podľa jej slov je v Rusku proti koronavírusu zaočkovaných aspoň prvou dávkou vakcíny približne 33,6 milióna ľudí, plne očkovaných je 22,6 milióna ľudí. Najnižšia zaočkovanosť je pritom medzi obyvateľmi vo veku od 18 do 29 rokov.



Už 17 ruských regiónov a miest sa pritom podľa Golikovovej blíži k tomu, aby dosiahli kolektívnu imunitu a zaočokovanosť na úrovni 60 percent, medzi nimi napríklad Moskva, Petrohrad, Tuviansko, Karélia, Jakutsko a iné.