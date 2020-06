Putin vyzval občanov,aby sa zúčastnili na hlasovaní o zmenách v ústave

Moskva 30. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyzval v utorok občanov krajiny, aby sa zúčastnili na celoštátnom hlasovaní o zmenách v ústave, ktoré majú podľa jeho slov zabezpečiť "stabilitu, bezpečnosť a prosperitu". Informovala o tom agentúra AFP.



V televíznom prenose pred záverom týždňového hlasovania, ktoré sa skončí v stredu, Putin občanom odkázal, že by mali odovzdať hlasy za krajinu, "ktorú by chceli prenechať svojim deťom". Nespomenul však kontroverznú ústavnú zmenu, ktorá by mu umožnila zostať pri moci až do roku 2036.



Do hlasovania o zmenách v ústave sa Rusi mohli zapojiť už od štvrtka minulého týždňa. Jednou zo zmien je napríklad anulovanie počtu Putinových prezidentských funkčných období, čo by mu umožnilo kandidovať na prezidenta ešte dvakrát.



Okrem toho by mu reforma dala právo navrhovať sudcov najvyššieho súdu a prokurátorov na schválenie hornej komore parlamentu.



Reformy tiež zakotvujú ekonomické zmeny, ktoré zaručujú minimálnu mzdu, ktorá nemá byť nižšia ako úroveň životného minima, zatiaľ čo štátny dôchodok bude každoročne upravovaný o infláciu.



Zmeny v ústave zahŕňajú aj zmienku o "viere v Boha", a to napriek dlhej histórii Ruska a predtým Sovietskeho zväzu ako sekulárnej krajiny. Obsahujú aj ustanovenie o zákaze manželstiev ľudí rovnakého pohlavia.



"Hlasujeme za krajinu, v ktorej chceme žiť, ktorá má moderné vzdelanie a zdravotnú starostlivosť, spoľahlivú sociálnu ochranu občanov a efektívnu vládu, ktorá sa zodpovedá spoločnosti," vyhlásil Putin.



Parlament už tieto zmeny schválil, avšak Putin zdôraznil, že nadobudnú účinnosť, len ak ich podporí väčšina voličov.