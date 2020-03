Putin vyzval Rusov, aby pre korornavírus nezhromažďovali potraviny

Moskva 17. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyzval spolu s premiérom Michailom Mišustinom Rusov, aby v súvislosti so šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2 nezhromažďovali zbytočne potraviny, keďže zásobovanie obchodov je stabilné.



Ruský líder to uviedol počas návštevy centra pre monitorovanie koronavírusu, na ktorej sa zúčastnil aj s predsedom vlády Mišustinom. V utorok o tom informovala agentúra TASS.



"Ľudia teraz nakupujú množstvo potravín, hoci nie sú žiadne problémy s ich dostupnosťou. Situácia z hľadiska zásobovania je veľmi stabilná," uviedol Mišustin.



Premiér Rusov zároveň upozornil, aby nemíňali peniaze na potraviny, ktoré "budú neskôr vyhadzovať".



Putinovi bol počas návštevy centra predstavený aj systém na monitorovanie cien a dostupnosti potravín v jednotlivých regiónoch Ruska.



Podľa denníka The Moscow Times bolo v Rusku potvrdených 93 prípadov ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2.