Putin vyzval Rusov, aby preukázali svoje vlastenectvo a prišli voliť

Moskva 14. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyzval obyvateľov Ruska na aktívnu účasť v nadchádzajúcich prezidentských voľbách.



Podľa agentúry AFP Putin v prejave odvysielanom ruskou štátnou televíziou žiadal obyvateľov Ruska, aby "prišli k voľbám a vyjadrili svoj občiansky a vlastenecký postoj", hlasovali za svojho vybraného kandidáta a "za úspešnú budúcnosť nášho milovaného Ruska".



Ozrejmil, že takto môžu prejaviť aj svoje želania a prispejú k ďalšiemu rozvoju Ruska.



"Voľby sú krokom do budúcnosti," zdôraznil Putin. Zúčastniť sa na voľbách znamená ukázať svoje vlastenecké cítenie, dodal ruský prezident.



Pripomenul, že "všetkým nám záleží na našej rodnej krajine, aby bola, silná, slobodná a prosperujúca, aby sa zlepšila úroveň a kvalita života". "Tak aj bude. Urobíme všetko presne tak, ako chceme," uistil Putin.



Hlasovanie v prezidentských voľbách v Rusku sa uskutoční od 15. do 17. marca. Nezávislí pozorovatelia a odborníci tieto voľby hodnotia ako neslobodné a bez politickej konkurencie; ako kandidát sa na nich totiž nezúčastňuje žiadny predstaviteľ opozície.



Traja kandidáti, ktorí buď otvorene podporujú Putina alebo sa držia línie Kremľa, sú vnímaní ako uchádzači bez šance a podľa prieskumu dostane každý z nich päť až šesť percent hlasov.



Podľa prieskumu verejnej mienky môže Putin vo voľbách získať 82 percent hlasov. Ak sa tak stane, bude to jeho najlepší výsledok v prezidentských voľbách a bude možné ho tlmočiť ako prejav dôvery voči vládnej moci. V posledných prezidentských voľbách v roku 2018 získal 76,7 percenta hlasov pri účasti 67,5 percenta voličov.



Putin je pri moci takmer štvrť storočia a v roku 2022 spustil inváziu na Ukrajinu. Tvrdí, že voľby sú hlasovaním o "budúcnosti Ruska". Vojnu na Ukrajine vysvetľuje ako boj proti rozpínavosti Západu, čo nachádza dobrú odozvu u mnohých Rusov.



Volebná komisia uvádza, že v Rusku je 112 miliónov oprávnených voličov. Ďalšie dva milióny Rusov žijú v zahraničí.