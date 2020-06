Putin vzdal hold ruským lekárom, ktorí zomreli na koronavírus

Moskva 20. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu ocenil "hrdinských" lekárov, ktorí zomreli počas pandémie nového koronavírusu, a prirovnal ich k lekárom na bojovom poli počas minulých vojen. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Putin mal videopríhovor pred budúcomesačným sporným referendom, ktoré mu podľa očakávania zabezpečí zotrvanie pri moci až do roku 2036.



Ruský líder tiež oznámil, že bude zdravotníckym pracovníkom udeľovať dve nové špeciálne ocenenia a ďalšie príplatky.



Štátny úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Roszdravnadzor tento týždeň oznámil, že zomrelo takmer 500 ruských zdravotníkov, ktorí mali pozitívne testy na koronavírus. To je v porovnaní s ostatnými krajinami so závažným priebehom pandémie obrovský počet takýchto obetí.



Putin počas videospojenia so zdravotníkmi po celej krajine vyjadril sústrasť tým, čo stratili kolegov a milovaných ľudí.



"Strašná, zákerná nákaza neobišla ani vašich kolegov," povedal Putin a zosnulých lekárov označil za "skutočných hrdinov".



"Nezištné konanie zdravotníkov počas pandémie zostane zapísané v dejinách našej medicíny a našej krajiny," dodal ruský prezident.



Putin tiež povedal, že práca zdravotníkov je porovnateľná s "odvážnou službou lekárov a sestier" počas prvej a druhej svetovej vojny.



Alla Samojlovová, šéfka štátneho úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, vo štvrtok uviedla, že na koronavírus zomrelo 489 ruských zdravotníkov, ktorých testy boli pozitívne.



Úrad neskôr Samojlovovej výrok poprel a uviedol, že jej údaj "nebol oficiálny", ale zakladal sa na "údajoch šíriacich sa na internete".



Nezávislá webová stránka "Zoznam spomínania" zriadená zdravotníkmi, kde kolegovia hlásia úmrtia, má teraz medzi menami aj 463 zdravotníckych pracovníkov z celého Ruska.



Rusko zatiaľ zaznamenalo vyše 8000 úmrtí na nový koronavírus a takmer 577.000 prípadov nákazy. Je to tretí najvyšší počet infikovaných na svete, po Spojených štátoch a Brazílii.



Úmrtnosť v Rusku na koronavírus je nízka v porovnaní s krajinami ako Taliansko, Španielsko a USA, ale počet zosnulých zdravotníkov je obrovský, dodala agentúra AFP.