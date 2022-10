Putin z výbuchu na Kerčskom moste obvinil ukrajinské tajné služby

Moskva 9. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu obvinil ukrajinské tajné služby z výbuchu, ktorý v sobotu zasiahol Kerčský most spájajúci ruskú pevninu s anektovaným Krymským polostrovom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Putin počas stretnutia so šéfom vyšetrovacieho výboru za "tvorcov, páchateľov i sponzorov" tejto explózie označil ukrajinské tajné služby, píše AFP s odvolaním sa na videozáznam, ktorý sprostredkoval Kremeľ.



"Niet pochýb, že je to teroristický čin namierený na zničenie kritickej ruskej civilnej infraštruktúry," povedal Putin.



Ukrajina sa zatiaľ k zodpovednosti za výbuch neprihlásila, pripomína AFP. Šéf Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Alexander Bastrykin povedal, že tento teroristický útok pomohli pripraviť ruskí občania a zahraničné krajiny. Povedal to na stretnutí s Putinom, z ktorého ruské štátne médiá sprostredkovali krátke videozáznamy, píše DPA.



Kremeľ oznámil, že Putin na pondelok v reakcii na útok na most zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti Ruskej federácie.



Explózia bomby uloženej vo vozidle v sobotu ráno spôsobila rozsiahly požiar na Kerčskom moste. O život prišli tri osoby.



Tento most sa doposiaľ využíval na prepravu ruských vojakov a vojenských zásob na Krym a odtiaľ do ďalších častí južnej Ukrajiny.