Putin: Za provokáciu v záporožskej elektrárni je zodpovedná Ukrajina

Paríž 6. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu opäť telefonoval so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom. Oznámil to v nedeľu Elyzejský palác s tým, že rozhovor sa konal z iniciatívy francúzskeho prezidenta a trval od poludnia do 13.45 h SEČ. Informovala o tom televízia BFM.Macron počas rozhovoru tlmočil znepokojenie európskej verejnosti, pokiaľ ide o zaistenie bezpečnosti jadrových elektrární na území Ukrajiny.Putin ho v tejto súvislosti podrobne informoval ov areáli Záporožskej jadrovej elektrárne, do ktorej sa - podľa Putina - zapojila aj sabotážna skupina.Televízia Sky News uviedla, že Putin zo zodpovednosti za tútoobvinil Ukrajinu.Kremeľ neskôr vo svojom vyhlásení poznamenal, žeTelevízia Sky News pripomenula, že piatkovýna mesto Jenerhodar na juhovýchode Ukrajiny a na areál jadrovej elektrárne - najväčšej v Európe - vyvolal okamžité odsúdenie svetových lídrov, pričom ministri zahraničných vecí EÚ a NATO dokonca zvažovali ďalšie sankcie voči Rusku.Podľa Medzinárodnej agentúru pre atómovú energiu (MAAE) sa pri tom do vonkajšieho prostredia neuvoľnil žiadny rádioaktívny materiál a nedošlo ani k zvýšeniu úrovne rádioaktivity.Kremeľ v nedeľu poznamenal, žeelektrárne.uviedla tlačová služba Kremľa.Okrem toho dodala, že. Podľa Kremľa tak postupujú s cieľom, ku ktorým by sa mohli uchýliťPrezidenti Francúzska a Ruska spolu naposledy hovorili vo štvrtok. Macron po tomto telefonáte s Putinom vyjadril obavy, že pokiaľ ide o konflikt na území Ukrajiny,Putin vtedy totiž vyjadrilpokračovať vo svojej ofenzíve, ktorej cieľom jecelú krajinu, uviedol Elyzejský palác.Nedeľný telefonát oboch lídrov sa uskutočnil v čase, keď na Ukrajine vládnu obavy z možného útoku ruských síl na prístavné mesto Odesa.Francúzsko tiež v nedeľu zverejnilo informáciu, že Macron v sobotu telefonoval so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.Macron počas nehok vojne na Ukrajine a nevyhnutnému rešpektovaniu suverenity štátov, ktorú Srbsko prejavilo na medzinárodných fórach.Emmanuel Macron zároveň vyjadril názor, že konflikt na Ukrajine by sa mohol stať "príležitosťou na európske zblíženie" a že, akou je i Srbsko ako kandidátska krajina,