Putin zablahoželal Netanjahuovi k vytvoreniu vlády

Jeruzalem 22. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok zatelefonovoval dezignovanému izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a zablahoželal mu k vytvoreniu novej izraelskej vlády. Lídri vo svojom rozhovore diskutovali okrem iného aj o situácii na Ukrajine a v Iráne, uvádza sa v tlačovej správe zverejnenej Netanjahuovým úradom, informuje TASR.



"Dezignovaný premiér Netanjahu povedal prezidentovi Putinovi, že dúfa, že sa čo najskôr nájde spôsob, ako ukončiť vojnu (na Ukrajine) a ňou spôsobené utrpenie," píše sa v tlačovej správe, z ktorej citovala agentúra Reuters.



Denník The Times of Israel (TOI) v tejto spojitosti písal o očakávaniach niektorých politológov, že Netanjahu sa bude snažiť byť sprostredkovateľom medzi Kyjevom a Moskvou - neúspešne sa o to pokúšal aj bývalý izraelský premiér Naftali Bennett.



Pokiaľ ide o iné aspekty medzinárodnej situácie, Netanjahu Putinovi povedal, že je odhodlaný zabrániť Iránu získať jadrové zbrane a obmedziť jeho pokusy o zriadenie vojenskej základne za severnou hranicou Izraela - v Sýrii, kde má Moskva veľký vplyv a výraznú vojenskú prítomnosť.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí po telefonáte lídrov vydalo vyhlásenie, podľa ktorého "existuje vzájomná dôvera, že rusko-izraelské vzťahy sa budú naďalej progresívne rozvíjať a kontakty na rôznych úrovniach budú pokračovať."



TOI v titulku svojho článku upriamuje pozornosť na fakt, že Putin sa k telefonátu Netanjahuovi odhodlal až sedem týždňov po predčasných parlamentných voľbách v Izraeli.



Iní svetoví lídri totiž hovorili s Netanjahuom hneď po voľbách konaných v Izraeli 1. novembra. TOI pripomína, že Putin si pritom s Netanjahuom za posledné desaťročie vytvoril blízky vzťah.



V skupine politikov komunikujúcich s Netanjahuom krátko po voľbách do Knesetu bol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Zelenskyj následne informoval, že Netanjahu súhlasil s tým, že sa bude zaujímať o možnosti zásobovania Ukrajiny systémami protivzdušnej obrany, ktorá jej armáda potrebuje na boj proti ruskej invázii.



TOI konštatoval, že Izrael síce na Ukrajinu dodal humanitárnu pomoc i vojenské vybavenie ako prilby a nepriestrelné vesty, ale požiadavka ukrajinského vedenia na poskytnutie zbraní protivzdušnej obrany zostala doteraz nevypočutá.



Podľa TOI sa zdá, že dôvodom tohto rozhodnutia je strategická potreba Izraela zachovať slobodu operácií v Sýrii ako súčasti jeho úsilia, ktorým chce Iránu brániť vo vojenských aktivitách pri jeho severnej hranici. Izrael preto spolupracuje s ruskou armádou, ktorá z veľkej časti kontroluje vzdušný priestor Sýrie, objasnil denník TOI.



Netanjahu, ktorý bol predsedom izraelskej vlády 15 rokov, kým ho vlani nezosadili, mal na zostavenie vlády po voľbách z 1. novembra čas do stredajšej polnoci miestneho času. O tom, že sa mu to podarilo, informoval izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga v stredu popoludní. Na sociálnych sieťach túto informáciu zverejnil desať minút pred vypršaním termínu. Táto, v poradí 37. vláda, je najpravicovejšia v izraelskej histórii.