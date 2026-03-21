< sekcia Zahraničie
Putin zablahoželal obyvateľom Iránu k perzskému Novému roku
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 21. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zablahoželal iránskym vodcom a tamojším obyvateľom k perzskému Novému roku Nórúz a uistil ich o podpore v prebiehajúcej vojne na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kremeľ vo svojom vyhlásení uviedol, že blahoželania boli zaslané iránskemu najvyššiemu duchovnému vodcovi Modžtabovi Chameneímu a prezidentovi Masúdovi Pezeškijánovi.
„Vladimir Putin zaželal iránskemu ľudu silu na prekonanie týchto ťažkých skúšok a zdôraznil, že v tomto náročnom období zostáva Moskva verným priateľom a spoľahlivým partnerom Teheránu,“ dodal Kremeľ.
Moskva, dlhoročný spojenec Teheránu, odsúdila americko-izraelské útoky na Irán, ktoré začali 28. februára a vyvolali vojnu v regióne.
Rusko v stredu zároveň odsúdilo „vraždu“ šéfa iránskej bezpečnostnej rady Alího Larídžáního a ďalších vysokopostavených predstaviteľov iránskeho režimu zo strany Izraela.
Rusko od začiatku vojny okrem zaslania humanitárnej pomoci oficiálne neponúklo Iránu žiadnu pomoc, uvádza AFP.
Americké médiá však informovali, že Moskva zdieľa s Teheránom vojenské spravodajské informácie o pozíciách amerických jednotiek a zariadení na Blízkom východe.
Irán v reakcii na útoky na svoje územie zaútočil na americké a izraelské základne a ďalšie ciele v oblasti Perzského zálivu.
