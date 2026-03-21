Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 21. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Putin zablahoželal obyvateľom Iránu k perzskému Novému roku

Na snímke prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Irán v reakcii na útoky na svoje územie zaútočil na americké a izraelské základne a ďalšie ciele v oblasti Perzského zálivu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 21. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zablahoželal iránskym vodcom a tamojším obyvateľom k perzskému Novému roku Nórúz a uistil ich o podpore v prebiehajúcej vojne na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Kremeľ vo svojom vyhlásení uviedol, že blahoželania boli zaslané iránskemu najvyššiemu duchovnému vodcovi Modžtabovi Chameneímu a prezidentovi Masúdovi Pezeškijánovi.

Vladimir Putin zaželal iránskemu ľudu silu na prekonanie týchto ťažkých skúšok a zdôraznil, že v tomto náročnom období zostáva Moskva verným priateľom a spoľahlivým partnerom Teheránu,“ dodal Kremeľ.

Moskva, dlhoročný spojenec Teheránu, odsúdila americko-izraelské útoky na Irán, ktoré začali 28. februára a vyvolali vojnu v regióne.

Rusko v stredu zároveň odsúdilo „vraždu“ šéfa iránskej bezpečnostnej rady Alího Larídžáního a ďalších vysokopostavených predstaviteľov iránskeho režimu zo strany Izraela.

Rusko od začiatku vojny okrem zaslania humanitárnej pomoci oficiálne neponúklo Iránu žiadnu pomoc, uvádza AFP.

Americké médiá však informovali, že Moskva zdieľa s Teheránom vojenské spravodajské informácie o pozíciách amerických jednotiek a zariadení na Blízkom východe.

Irán v reakcii na útoky na svoje územie zaútočil na americké a izraelské základne a ďalšie ciele v oblasti Perzského zálivu.
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

Premiér: EÚ by mala podporiť tok ropy cez Družbu, lebo hrozí ropný šok

Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?