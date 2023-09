Putin zagratuloval KĽDR k výročiu a žiada pevnejšie väzby s krajinou

Moskva 9. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zagratuloval severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi pri príležitosti 75. výročia založenia KĽDR. Takisto žiadal pevnejšie väzby s touto krajinou vo všetkých oblastiach. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Putin Kimovi poslal správu, píše AFP s odvolaním sa na Kremeľ. Ruský prezident vyjadril presvedčenie, že prostredníctvom spoločného úsilia bude Rusko posilňovať vzájomné väzby s KĽDR vo všetkých oblastiach.



"To sa plne zhoduje so záujmami našich obyvateľov našich krajín a pomáha to zaistiť bezpečnosť a stabilitu na kórejskom polostrove a v severovýchodnej Ázii," uviedol.



Putin tiež pripomenul, že bývalý Sovietsky zväz bol prvou krajinou, ktorá severokórejský režim uznala.



Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) oficiálne vznikla 9. septembra 1948. Jej najvyšším predstaviteľom sa stal Kim Ir-sen, starý otec súčasného lídra KĽDR Kim Čong-una.