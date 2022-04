Putin zagratuloval Vučičovi k víťazstvu v prezidentských voľbách

Moskva 4. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zagratuloval v pondelok srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi k víťazstvu v prezidentských voľbách. Ruský líder zároveň vyjadril nádej, že pôsobenie Vučiča na pozícii hlavy štátu prispeje k prehĺbeniu strategického partnerstva medzi Ruskom a Srbskom. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Spolieham sa na to, že vaša činnosť na pozícii hlavy štátu bude i naďalej prispievať k posilneniu strategického partnerstva medzi našimi krajinami. To bezpochyby zodpovedá záujmom bratských národov Ruska a Srbska," uviedol Putin v liste zaslanom Vučičovi, z ktorého citoval vo vyhlásení Kremeľ.



Kremeľ zároveň vo vyhlásení poukázal na "presvedčivé" víťazstvo Vučiča vo voľbách a uviedol, že Putin vyzdvihol Vučičovú "nezávislú" zahraničnú politiku.



Agentúra AFP poukazuje na to, že ruský prezident je od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu stále viac medzinárodne izolovaný, pričom srbský líder je jedným z mála jeho spojencov v Európe. Vučič podľa AFP na ňu reagoval veľmi opatrne. Srbský prezident totiž Rusko oficiálne odsúdil na pôde Organizácie Spojených národov, no v Srbsku, kde väčšina obyvateľov sympatizuje s Ruskom, sa odmietol pripojiť k sankciám proti Moskve, pričom sa odvolal na národné záujmy.