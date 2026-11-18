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Putin: Zákaz dovozu energií z Ruska spôsobil pokles životnej úrovne EÚ
EÚ začala s postupným odstrihávaním sa od ruských energetických surovín od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Autor TASR
Šen-čen 18. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že rozhodnutie Európskej únie odstrihnúť sa od ruskej ropy a plynu viedlo k „ponižujúcemu“ poklesu životnej úrovne v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
EÚ začala s postupným odstrihávaním sa od ruských energetických surovín od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Do konca roku 2026 plánuje zastaviť aj všetky dovozy skvapalneného zemného plynu a do konca septembra 2027 plynu dovážaného plynovodmi.
Putin vo svojom príhovore na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) vyhlásil, že lacné a stabilné dodávky ruských energetických surovín zabezpečovali prosperitu EÚ po desaťročia. Blok teraz podľa neho stráca svoj priemyselný potenciál a konkurencieschopnú pozíciu.
„Toto všetko veľmi zaťažuje európske podniky a občanov, ktorých životná úroveň neustále klesá, a to ponižujúcim spôsobom,“ dodal šéf Kremľa. Ekonomika eurozóny sa pritom podľa najnovších dát EÚ tento rok držala lepšie ako sa očakávalo, uvádza Reuters. Očakáva sa, že porastie o 1,2 percenta v porovnaní s očakávaným rastom HDP v Rusku o 0,6 percenta.
EÚ začala s postupným odstrihávaním sa od ruských energetických surovín od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Do konca roku 2026 plánuje zastaviť aj všetky dovozy skvapalneného zemného plynu a do konca septembra 2027 plynu dovážaného plynovodmi.
Putin vo svojom príhovore na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) vyhlásil, že lacné a stabilné dodávky ruských energetických surovín zabezpečovali prosperitu EÚ po desaťročia. Blok teraz podľa neho stráca svoj priemyselný potenciál a konkurencieschopnú pozíciu.
„Toto všetko veľmi zaťažuje európske podniky a občanov, ktorých životná úroveň neustále klesá, a to ponižujúcim spôsobom,“ dodal šéf Kremľa. Ekonomika eurozóny sa pritom podľa najnovších dát EÚ tento rok držala lepšie ako sa očakávalo, uvádza Reuters. Očakáva sa, že porastie o 1,2 percenta v porovnaní s očakávaným rastom HDP v Rusku o 0,6 percenta.