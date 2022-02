Putin zakázal obyvateľom a firmám prevádzať peniaze do zahraničia

Moskva 28. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok zakázal obyvateľom prevádzať peniaze do zahraničia, píšu agentúry AFP a Bloomberg. Ide o opatrenie prijaté na podporu ruského rubľa, ktorého hodnota v dôsledku západných sankcií prudko klesla.



V dekréte podpísanom Putinom sa tiež uvádza, že vývozcovia budú musieť držať najmenej 80 percent príjmov v rubľoch, aby podporili ruskú ekonomiku. Opatrenia vstúpia do platnosti 1. marca.



"Prezident Vladimir Putin zakázal všetkým ruským obyvateľom prevádzať peňažné prostriedky do zahraničia, a to aj na účely poskytovania zahraničných úverových zmlúv, čo potenciálne vystavuje veľkú časť zahraničného dlhu krajiny vo výške 478 miliárd amerických dolárov riziku nesplatenia," píše Bloomberg.



Európska únia aj Spojené štáty uvalili rozsiahle sankcie na najväčšie ruské banky, oligarchov aj samotného Putina za inváziu na Ukrajinu. Tieto kroky vyvolali prudký pokles rubľa a prinútili ruskú centrálnu banku prijať núdzové opatrenia.