Putin: Zámer poraziť Rusko na ukrajinskom bojisku je iluzórny

Kazaň 24. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok uviedol, že oponenti Moskvy využívajú konflikt na Ukrajine v nádeji, že sa im podarí vojensky poraziť Rusko. V tomto však podľa neho neuspejú. Putin to povedal na summite krajín BRICS v ruskej Kazani, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Oponenti Ruska "neskrývajú svoj cieľ uštedriť našej krajine strategickú porážku", vyhlásil Putin. "Poviem to priamo, že sú to iluzórne kalkulácie, ktoré môžu robiť len tí, ktorí nepoznajú históriu Ruska," dodal.



Putin na summite BRICS ďalej varoval, že Blízky východ sa nachádza na pokraji veľkej vojny. "Vojenská akcia, ktorá sa začala pred rokom v Gaze, sa teraz rozšírila do Libanonu. Týka sa aj ďalších krajín v regióne," dodal.



"Miera konfrontácie medzi Izraelom a Iránom ostro stúpla. To celé pripomína reťazovú reakciu a posúva Blízky východ na pokraj vojny veľkého rozsahu," podotkol ďalej šéf Kremľa.



Násilie na Blízkom východe podľa neho neskončí, kým nebude vytvorený nezávislý palestínsky štát, dodal Putin na schôdzke, na ktorej sa okrem iných zúčastnil aj predseda Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás.



"Kľúčovou požiadavkou na obnovenie mieru a stability na palestínskych územiach je zrealizovanie dvojštátneho vzorca schváleného Bezpečnostnou radou OSN i Valným zhromaždením," zdôraznil Putin. Ako dodal, toto by "napravilo historickú krivdu voči palestínskemu ľudu".