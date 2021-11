Putin: Západné bombardéry lietajú 20 kilometrov od ruských hraníc

Moskva 18. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok obvinil Západ, že organizovaním vojenských cvičení v Čiernom mori a letmi bombardérov pri ruských hraniciach "eskaluje" konflikt na Ukrajine. Putin to vyhlásil v čase, keď USA obviňujú Moskvu z navyšovania vojenskej prítomnosti pri hranici s Ukrajinou.



"(Naši) západní partneri eskalujú situáciu zásobovaním Kyjeva smrtiacimi modernými zbraňami a uskutočňovaním provokačných vojenských manévrov v Čiernom mori," povedal Putin v prejave pred členmi kolégia ministerstva zahraničných vecí, v ktorom tiež tvrdil, že bombardéry západných štátov lietajú "20 kilometrov od našej hranice".



Putin súčasne zdôraznil, že Rusko nepotrebuje konflikty na svojich západných hraniciach, a vyzval ministerstvo zahraničných vecí, aby hľadalo "seriózne a dlhodobé bezpečnostné záruky" v tejto oblasti.



Ruský prezident tiež vyhlásil, že nedávne varovania Ruska adresované Západu sa neminuli účinkom. "Isté napätie tam predsa len vzniklo," konštatoval. Dodal, že je potrebné, aby sa tento stav udržal "čo najdlhšie, aby im nenapadlo vyvolať na našej západnej hranici nejaký zbytočný konflikt".



"My konflikty nepotrebujeme," zdôraznil Putin. Opäť spomenul, že v nedávnej minulosti boli vzťahy Ruska "so západnými partnermi vrátane Spojených štátov jednoducho jedinečné, úroveň vzťahov bola takmer spojenecká", ale obavy Ruska a varovania pred rozširovaním NATO na východ "boli úplne ignorované".



Teraz podľa Putina vidno, že vojenská infraštruktúra NATO sa nachádza už v blízkosti ruských hraníc. "V Rumunsku a Poľsku sú rozmiestnené systémy protiraketovej obrany, ktoré sa dajú ľahko použiť, pretože sú tam odpaľovacie zariadenia MK-41, útočné systémy. Zmeniť nastavenia softvéru je otázkou niekoľkých minút," upozornil Putin.



Kritizoval súčasne, že Západ sa k varovaniam Ruska, aby sa "neprekračovali červené čiary" vytýčené Ruskom, stavia veľmi laxne.