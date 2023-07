Putin: Západné rakety zásadnejšie nezmenili situáciu na bojisku

Moskva 13. júla (TASR) — Rakety, ktoré Kyjevu dodali jeho západní spojenci, zásadne nezmenili priebeh bojov na bojisku na Ukrajine, vyhlásil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Áno, v oblastiach bojov, kde boli použité, spôsobujú škody, nič kritické sa však nedeje. To isté platí o tankoch zahraničnej výroby," povedal Putin v rozhovore odvysielanom ruskou štátnou televíziou. Zopakoval, že tanky poskytnuté západnými mocnosťami Ukrajine sú "prioritným cieľom“ ruských síl.



Ďalej povedal, že v prípade, ak bude Ukrajina prijatá do Severoatlantickej aliancie (NATO), svet bude zraniteľnejší.



"Som si istý, že to nezvýši bezpečnosť samotnej Ukrajiny. Vo všeobecnosti sa stane svet oveľa zraniteľnejší a povedie to k ďalšiemu zvýšeniu napätiu v medzinárodnom meradle," uviedol Putin po tom, po tom, čo sa Aliancia na tohtotýždňovom summite vo Vilniuse zaviazala k užšej integrácii s Kyjevom.



Ruský prezident tiež pohrozil, že Moskva by mohla odstúpiť od dohody, ktorá umožňuje vývoz ukrajinského obilia a hnojív z čiernomorských prístavov, kým ostatné strany nesplnia svoje sľuby. Tvrdil, že sa neurobilo nič pre splnenie požiadaviek Ruska a "všetko je jednostranné".



Platnosť viackrát predĺženej dohody sa skončí 17. júla. Moskva opakovane pohrozila zablokovaním predĺženia jej platnosti s tým, že jej implementácia poškodzuje export Ruska.



"Rozmyslíme si, čo urobíme, máme ešte niekoľko dní,“ povedal Putin. Dodal, že je pripravený čakať "tak dlho, ako to bude potrebné".



Putin v rozhovore tvrdil, že v tejto otázke je v kontakte s Organizáciou Spojených národov, ale zatiaľ nezaznamenal reakciu od jej generálneho tajomníka Antónia Guterresa, ktorá by naznačovala kompromis.



Dohoda doteraz Ukrajine umožnila vyviezť z čiernomorských prístavov viac ako 32 miliónov ton obilnín a potravín.