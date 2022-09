Putin zaslal britskému kráľovi Karolovi III. blahoprajný telegram

Moskva 10. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zaslal svoje "najúprimnejšie blahoželanie" britskému kráľovi Karolovi III. po tom, ako sa v sobotu predpoludním oficiálne stal novým britským panovníkom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Prijmite prosím moje úprimné blahoželanie k Vášmu nástupu na trón... Prajem Vášmu Veličenstvu úspech, pevné zdravie a predovšetkým to najlepšie," uvádza sa podľa Kremľa v telegrame adresovanom Karolovi III.



Ruský prezident vo štvrtok vyjadril sústrasť novému britskému panovníkovi v súvislosti s úmrtím jeho matky - kráľovnej Alžbety II. Šéf Kremľa sa však na jej pohrebe neplánuje zúčastniť, uviedol v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Kráľovná Alžbeta II., ktorá zomrela vo štvrtok popoludní, bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Británie – na tróne bola 70 rokov. Presný termín, kedy sa pohreb bude konať, zatiaľ nebol oznámený. Podľa denníka The Guardian sa očakáva, že to bude v pondelok 19. septembra.