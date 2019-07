Putin zavrhol sankcie voči Tbilisi z úcty voči gruzínskemu ľudu

Ruská Štátna duma v utorok prijala vyhlásenie o možných dodatočných ekonomických opatreniach v súvislosti s protiruskými provokáciami v Gruzínsku.

Jekaterinburg 9. júla (TASR) - Z úcty voči gruzínskemu ľudu nie je potrebné, aby Moskva uvalila sankcie na Tbilisi, vyhlásil v utorok ruský prezident Vladimir Putin.



"V záujme tohto ľudu a obnovenia plnohodnotných vzťahov medzi Ruskom a Gruzínskom by som neurobil nič, čo by skomplikovalo tieto vzťahy," uviedol Putin, ktorého citovala agentúra TASS.



Ruská Štátna duma v utorok prijala vyhlásenie "o možných dodatočných ekonomických opatreniach v súvislosti s protiruskými provokáciami v Gruzínsku". Zároveň vyzvala vládu, aby proti Gruzínsku prijala osobitné ekonomické opatrenia. V dokumente schválenom Štátnou dumou sa píše, že "poslanci kategoricky odsudzujú nepretržité protiruské provokácie v Gruzínsku". "Otvorené útoky radikálnych síl" vedú podľa poslancov "k ďalšej degradácii rusko-gruzínskych vzťahov".



"Jeden z nich (Gruzíncov) niečo tresol, predstieral, že je niekto, aj keď o ňom predtým nikto nepočul, ale teraz o ňom každý hovorí, takže dosiahol svoj cieľ. Následne dostal v práci stop na dva mesiace, môže ísť na dovolenku a vrátiť sa k svojej činnosti neskôr. V Gruzínsku sú však ľudia, ktorí proti tomu všetkému protestujú," povedal šéf Kremľa.



Išlo o reakciu na gruzínskeho moderátora Giorgiho Gabuniu, ktorý sa v nedeľu živom vysielaní urážlivo vyjadril na adresu Putina a jeho rodičov. Vedenie televízneho kanála Rustavi 2 oznámilo, že moderátora neprepustí, ale dva mesiace sa neobjaví sa vo vysielaní.



Putin povedal, že Giorgi Gabunia si "nezaslúži mať tú česť", aby sa proti nemu začalo trestné stíhanie. "Nechajte ho, nech si ďalej vysiela," odkázal ruský prezident.



Podľa jeho slov "sú protiruské zhromaždenia v modernom Gruzínsku vyprovokované ľuďmi, ktorí buď nič nevedia, alebo niečo vedia a ignorujú to. Nakoniec nezvratne poškodzujú samotné Gruzínsko".



Putin zaspomínal na rok 2008, keď sa podľa vlastných slov snažil presvedčiť vtedajšieho gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho, "aby za každých okolností zabránil vojenským akciám proti Abcházsku alebo Južnému Osetsku".



"Hovoril som to isté Američanom, áno, za žiadnych okolností. A čo urobili? Išli tam s vojnou a výsledok je teraz dobre známy. Rusko bolo nútené uznať nezávislosť týchto dvoch republík a chrániť národy Abcházska a Južného Osetska," uviedol ruský líder.



Nové napätie vyvolal incident súvisiaci s poslancom Štátnej dumy Sergejom Gavrilovom, ktorý 20. júna v Tbilisi predsedal Medziparlamentnému zhromaždeniu pravoslávia (IAO). Gruzínsku opozíciu i časť verejnosti rozhorčila samotná Gavrilovova prítomnosť, ako aj fakt, že zhromaždeniu IAO predsedal sediac v kresle predsedu gruzínskeho parlamentu a pritom hovoril po rusky. Pred budovou parlamentu sa následne zhromaždil dav protirusky naladených ľudí, proti ktorým polícia zasiahla slzotvorným plynom, vodnými delami a streľbou gumenými projektilmi. Gruzínska opozícia následne vyzvala občanov, aby znova vyšli do ulíc Tbilisi. Protivládne zhromaždenia stále prebiehajú. Kremeľ označil protesty v Tbilisi za "rusofóbnu provokáciu" a v reakcii na ne od 8. júla zastavil letecké spojenie s Gruzínskom.