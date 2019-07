SVETOVÍ LÍDRI zablahoželali Johnsonovi k postu premiéra

Novozvolený líder britskej Konzervatívnej strany Boris Johnson sa stal v stredu oficiálne premiérom po tom, ako prijal od kráľovnej Alžbety II. poverenie na zostavenie novej vlády.

Moskva 24. júla (TASR) - Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin poslal v stredu blahoprajný telegram Borisovi Johnsonovi pri príležitosti jeho vymenovania za predsedu vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Uviedla to tlačová služba Kremľa.



"Je v záujme našich krajín a národov rozvíjať vzťahy v rôznych oblastiach," citovala z Putinovho telegramu agentúra TASS.



Šéf Kremľa v ňom Johnsonovi zaželal "veľa úspechov na zodpovednej pozícii šéfa vlády".



Novozvolený líder britskej Konzervatívnej strany Boris Johnson sa stal v stredu oficiálne premiérom po tom, ako prijal od kráľovnej Alžbety II. poverenie na zostavenie novej vlády. Do kráľovského sídla dorazil krátko po tom, ako prišla podať svoju demisiu odchádzajúca premiérka Theresa Mayová.



Predseda výboru Rady federácie (hornej komory ruského parlamentu) pre zahraničné vzťahy Konstantin Kosačov ešte v utorok konštatoval, že po zvolení Borisa Johnsona za lídra Konzervatívnej strany čakajú britskú politiku "búrky a zemetrasenia" a že vo vzťahoch medzi Moskvou a Londýnom zostane "rovnaká cintorínska skleslosť", ktorú spôsobil Johnson a jemu podobní. "Je nepravdepodobné, že to bude zábava," dodal.



Merkelová zablahoželala Johnsonovi k vymenovaniu za predsedu britskej vlády



Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová zablahoželala Borisovi Johnsonovi k vymenovaniu za predsedu vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Informovala o tom agentúra AP.



Merkelová sa podľa svojich slov teší "na dobrú spoluprácu a ďalšie prehlbovanie bilaterálnych vzťahov" medzi oboma krajinami.



Nemecká kancelárka tiež pri tejto príležitosti zdôraznila, že vzťahy Nemecka a Británie "sú formované hlbokým priateľstvom a partnerstvom".



"Spájajú nás osobné medziľudské vzťahy, ekonomické väzby medzi firmami a naša spoločná angažovanosť v boji za medzinárodný poriadok založený na vláde práva, ako aj naše spoločné európske dedičstvo," napísala Merkelová.



Johnsonovi gratuloval aj Tusk, žiada detaily o jeho plánoch brexitu



Predseda Európskej rady Donald Tusk zagratuloval v stredu Borisovi Johnsonovi k vymenovaniu za britského premiéra, súčasne však zdôraznil, že Európska únia sa potrebuje dozvedieť bližšie podrobnosti o jeho plánoch, pokiaľ ide o brexit. Informovala o tom agentúra AFP.



"Teším sa na stretnutie s vami, aby sme prediskutovali - detailne - našu spoluprácu," napísal v krátkom liste Tusk, ktorý sa netají znepokojením nad rozhodnutím Británie vystúpiť z EÚ a ktorý prispel k zaisteniu odkladov samotného termínu brexitu v nádeji, že Londýn by mohol v tejto otázke zmeniť názor.



Britská vládnuca Konzervatívna strana si namiesto toho vybrala za nového lídra a tým aj premiéra jasného stúpenca brexitu Johnsona, ktorý trvá na tom, že Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ 31. októbra bez ohľadu na dosiahnutie novej dohody s Úniou.



Novozvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pri gratulácii Johnsonovi ešte v utorok poznamenala: "Je veľa rôznych a ťažkých problémov, ktoré musíme spoločne riešiť. Máme pred sebou náročné časy."



Von der Leyenová sa ujme úradu 1. novembra, deň po stanovenom termíne brexitu.



Írsky premiér Leo Varadkar, ktorého krajinu by brexit bez dohody najviac zasiahol, sa k avizovaným plánom nového britského premiéra vyjadril otvorene. "Tvrdenie, že môže byť úplne nová dohoda, ktorú možno vyrokovať za týždne alebo mesiace, nie je vôbec z reálneho sveta," citovala ho agentúra AP.