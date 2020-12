Putin zaželal Rusom v novoročom prejave šťastnejší nový rok

Lekár v špeciálnom ochrannom odeve vchádza do liečebnej sály v dočasnej poľnej nemocnici v Moskve v stredu 18. novembra 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Moskva 31. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo svojom novoročnom televíznom príhovore zaželal spoluobčanom "šťastnejší nový rok". Hovoril v ňom o ťažkostiach, ktoré v krajine spôsobila pandémia nového koronavírusu.Podľa Putina by si takto pred rokom nikto nedokázal predstaviť obrovské výzvy, ktorým bude krajina v najbližších mesiacoch čeliť.povedal Putin, ktorého citovala agentúra AP.Rusov tiež vyzval, aby problémom spojeným s pandémiou čelili s odvahou a zachovali si pri tom dôstojnosť. Ďalej osobitne ocenil prácu zdravotníkov.Boj proti pandémii bude podľa Putina jednou z hlavných úloh, ktorým bude Rusko čeliť v budúcom roku.vyhlásil šéf Kremľa. Na ruskom Ďalekom východe bol jeho prejav odvysielaný o deväť hodín skôr než v metropole Moskva, píše agentúra DPA.Putin začiatkom decembra uviedol, že Rusko pandémiu zvládlo "lepšie" ako západné krajiny. Rusko čelí kritike za to, že do oficiálnej štatistiky počíta len tie obete, pri ktorých pitva potvrdila, že vírus bol hlavnou príčinou úmrtia.Podpredsedníčka ruskej vlády Taťjana Golikovová v pondelok potvrdila, že v Rusku zomrelo v dôsledku ochorenia COVID-19 už viac ako 186.000 ľudí, teda trikrát viac, než uvádzajú oficiálne štatistiky. Napriek tomu Rusko oficiálne eviduje len vyše 55.000 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom.Podľa ruského štatistického úradu (Rosstat) zomrelo v Rusku v období medzi januárom a novembrom tohto roku celkovo o 229.700 viac ľudí ako vlani. Podľa Golikovovej viac ako 81 percent tohto nárastu úmrtnosti je spôsobených práve COVIDom.