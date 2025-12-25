< sekcia Zahraničie
Putin zaželal Trumpovi veselé Vianoce, telefonovať si neplánujú

Autor TASR
Moskva 25. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin už poslal vianočné pozdravy svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi, povedal vo štvrtok novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Putin podľa neho plánuje vo večerných hodinách telefonovať so svetovými lídrami, Trump ale medzi nimi nie je. Informovali o tom agentúry Reuters a TASS, píše TASR.
„Prezident už Trumpovi zaželal veselé Vianoce a poslal mu pri tejto príležitosti odkaz,“ citovala ruská agentúra TASS Peskova. „Nedá sa predpokladať, že dnes dôjde k rozhovoru s Trumpom,“ dodal s tým, že Putin sa neskôr chystá telefonovať s vedúcimi predstaviteľmi nemenovaných štátov.
Americký a ruský prezident spolu naposledy telefonovali v polovici októbra. Trump vtedy oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v Budapešti. O niekoľko dní na to však uviedol, že plánovaný summit bol zrušený.
Cieľom stretnutia lídrov by bolo zistiť, či dokážu ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorá sa od 24. februára 2022 bráni invázii ruských vojsk.
Osobnú schôdzku mali Trump a Putin naposledy 15. augusta na aljašskej vojenskej základni Elmendorf–Richardson v meste Anchorage. Summit sa skončil bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov, no obaja vtedy hovorili o „pokroku“.
