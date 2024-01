Putin zbiera podpisy do volieb aj na Ruskom ovládanom území Ukrajiny

Doneck 16. januára (TASR) - Obyvatelia Ruskom ovládaného mesta Doneck na východe Ukrajiny mohli v utorok podpisom podporiť kandidatúru ruského prezidenta Vladimira Putina v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Rusko anektovalo Doneckú a ďalšie tri ukrajinské oblasti (Chersonskú, Luhanskú a Záporožskú) v septembri 2022, v roku 2014 anektovalo aj Krym, čo odsúdila Ukrajina a väčšina krajín Organizácie Spojených národov považuje Rusko za okupačnú mocnosť.



Zorganizovaním ruských prezidentských volieb v anektovaných oblastiach chce Moskva demonštrovať, že tieto územné celky integrovala ako svoje nové územia, aj keď nad nimi nemá plnú vojenskú kontrolu. Podľa Ukrajiny je konanie Ruska nelegitímne a neplatné.



Putin musí do 31. januára vyzbierať 300.000 podpisov na podporu svojej kandidatúry, pretože nebol do volieb nominovaný politickou stranou, ale o znovuzvolenie sa uchádza sám.



"Je to naša budúcnosť... chceme koniec vojny. Myslím si, že nám s tým ako prezident pomôže," uviedla pre novinárov miestna obyvateľka Oľga, ktorá chce podporiť Putinovu kandidatúru.



Takmer dva roky od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu je jej prípadný koniec nedohľadne. V posledných mesiacoch ani jedna z bojujúcich strán nedosiahla výraznejší prielom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pritom v utorok na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose upozornil, že každé uvoľnenie nátlaku na Rusko predlžuje vojnu na Ukrajine o celé roky.