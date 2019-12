Putin Zemanovi: Účasť na moskovských oslavách je symbolom priateľstva

Praha 30. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zdôraznil v novoročnom pozdrave adresovanom českému prezidentovi Milošovi Zemanovi, že jeho účasť na moskovských oslavách 75. výročia víťazstva nad fašizmom bude nepochybne symbolizovať priateľstvo a vzájomnú úctu medzi ruským a českým národom. Informovala o tom v pondelok webová stránka Kremľa.



Český spravodajský server Novinky.cz v piatok uviedol, že Zeman zvažuje, že zruší návštevu Moskvy, kde sa má v máji 2020 zúčastniť na oslavách 75. výročia konca druhej svetovej vojny. Zemanovi prekáža ruská kritika nedávneho rozhodnutia českého Senátu zaviesť deň pamiatky obetí invázie z augusta 1968.



Horná komora Parlamentu ČR 4. decembra rozhodla, že do zoznamu významných dní krajiny bude zaradený 21. august ako Deň pamiatky obetí invázie vojsk Varšavskej zmluvy z roku 1968 a následnej okupácie vtedajšieho Československa. Zeman príslušnú novelu zákona podpísal v polovici decembra.



Ruský rezort diplomacie sa voči tomuto kroku ostro ohradil, pričom obvinil Prahu z účelových a politicky motivovaných snáh o otváranie minulosti a z porušenia ustanovení česko-ruskej zmluvy o priateľstve a spolupráci.



"Je to absolútna drzosť," komentoval výroky ruského ministerstva Zeman v rozhovore pre server Parlamentní listy.



Ďalej pokračoval: "Pred časom som prijal pozvanie (ruského) prezidenta (Vladimira) Putina na oslavu 75. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne a teraz premýšľam o tom, že tam vôbec nepôjdem, alebo - čo asi urobím skôr - že tam pôjdem a poviem Rusom: 'Čo keby ste obrátili list?'," povedal český prezident.



Proti ruským výrokom týkajúcim sa dňa pamiatky obetí invázie sa už predtým ohradili aj český premiér Andrej Babiš a šéf diplomacie Tomáš Petříček, ktorí v tejto súvislosti hovorili o zasahovaní do vnútorných záležitostí Česka.



Český Ústav pre štúdium totalitných režimov (ÚSTR) spočítal, že do konca roku 1968 si okupácia vtedajšej ČSSR vojskami piatich krajín Varšavskej zmluvy vyžiadala 197 mŕtvych a približne 500 ťažko zranených.