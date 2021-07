Putin zhodnotil situáciu v súvislosti s lesnými požiarmi v Rusku

Moskva 21. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zhodnotil v stredu situáciu v súvislosti s lesnými požiarmi v Rusku, informovali agentúry RIA Novosti a TASS.



Putin upozornil na to, že horúce a suché počasie, ktoré momentálne v Rusku zažívajú, vždy vyvoláva prírodne požiare. Práve preto bolo podľa neho nemožné sa tento rok požiarom vyvarovať.



"V súčasnosti horia lesy v Jakutsku, Karelsku, v Čeľabinskej oblasti... V mnohých regiónoch sa podarilo rýchlo zareagovať na začiatok požiarov a zlikvidovať veľkú časť, ktorá vzplanula. Avšak toto sa nepodarilo urobiť všade, v každom prípade nie tak, ako by sme chceli. Bolo tomu tak pre komplikácie súvisiace s lesným terénom, ťažkou dostupnosťou a vzdialenosťou týchto miest (horenia)," uviedol Putin počas stretnutia s členmi ruskej vlády.



Od začiatku sezóny požiarov sa vyskytlo v Rusku tento rok už približne 11.000 prírodných požiarov s celkovou rozlohou prevyšujúcou štyri milióny hektárov - zatiaľ je to však menej ako vlani. V súčasnosti v krajine evidujú viac ako 400 lesných požiarov.



Lesnými požiarmi je v súčasnosti v Rusku najviac zasiahnutá Jakutská republika na Ďalekom východe. Podľa stredajšej správy tlačovej služby oblastnej vlády sa počet požiarov znížil a nateraz ich na území republiky evidujú 208. S lesnými požiarmi bojuje viac ako 2000 ľudí, ktorí majú k dispozícii 291 kusov techniky. Plamene zachvátili územie s celkovou rozlohou viac ako 1,5 milióna hektárov, píše agentúra Interfax. Dym z požiarov znečistil ovzdušie v 107 obciach a mestách republiky vrátane hlavného mesta Jakutsk.



Situácia je vážna aj na severozápade krajiny, v Karelsku, v ktorom v stredu vyhlásili pre lesné požiare výnimočný stav. Momentálne tam evidujú 38 lesných požiarov s celkovou rozlohou 7100 hektárov. Pre požiare tam museli tento týždeň evakuovať aj 600 ľudí.