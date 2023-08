Putin žiada mierové riešenie v Nigeri, ECOWAS zasadne koncom týždňa

Moskva/Niamey 15. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v telefonickom rozhovore s vojenským lídrom Mali žiadal mierové riešenie krízy v západoafrickej krajine Niger. Predstavitelia krajín západnej Afriky majú o situácii rokovať na konci týždňa. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na Kremeľ a regionálne zdroje.



Putin telefonicky hovoril s vodcom junty v Mali plukovníkom Assimim Goitom. Kremeľ vo vyhlásení uviedol, že bola zdôraznená dôležitosť vyriešenia situácie v spojitosti s Nigerom výlučne prostredníctvom mierových politických a diplomatických prostriedkov.



Náčelníci generálnych štábov krajín Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) sa tento týždeň vo štvrtok a piatok stretnú v Ghane, aby rokovali o možnom vojenskom zásahu v Nigeri. Oznámili to tamojšie armádne i politické zdroje.



Predstavitelia ECOWAS-u mali o situácii v Nigeri rokovať už v sobotu 12. augusta; rozhovory však boli na poslednú chvíľu z technických príčin odložené, pripomína AFP.



ECOWAS vo štvrtok 10. augusta schválilo rozmiestnenie "pohotovostných síl na obnovenie ústavného poriadku" v Nigeri a na umožnenie návratu prezidenta Mohameda Bazouma do úradu. Ten bol zosadený prezidentskou gardou 26. júla a odvtedy je spolu so svojou rodinou zadržiavaný v nevyhovujúcich podmienkach.