Putin žiada spoločný boj proti pandémii i schválenie Sputnika V

Moskva 5. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu žiadal medzinárodnú spoluprácu v boji proti pandémii a čo najrýchlejšie schválenie ruskej vakcíny Sputnik V Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Informovala o tom agentúra TASS.



Putin sa v nedeľu prostredníctvom videokonferencie spojil so šéfom Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) Francescom Roccom.



Čo najrýchlejšie schválenie ruskej vakcíny Sputnik V Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) je podľa prezidenta dôležité, aby ju bolo možné šíriť vo svete vo väčšej miere.



Putin pripomenul, že vakcínou Sputnik V bolo vo svete zaočkovaných okolo 200 miliónov ľudí. Takisto vyjadril očakávanie, že IFRC podporí propagáciu tejto ruskej vakcíny vo svete.



Úsilie v boji s pandémiou je podľa Putina je potrebné zjednotiť na medzinárodnej úrovni.



"Ak v niektorom regióne sveta spozorujeme problémy spojené s nedostatočnou úrovňou očkovania; nové varianty (koronavírusu) sa budú znova a znova vracať i do tých krajín, v ktorých je úroveň vakcinácie dostatočne vysoká," povedal.



Putin za najdôležitejšiu úlohu označil zaočkovanie obyvateľstva.



Ruské úrady sa podľa neho pri riešení výzvy očkovania proti koronavírusu usilujú nejsť cestou nátlaku, ale cestou presviedčania. Takisto sa podľa prezidentových slov snažia bojovať proti predsudkom spojenými s odmietaním očkovania.