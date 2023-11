Putin žiada užšiu spoluprácu Ruska a Číny pri vojenských satelitoch

Moskva 8. novembra (TASR) – Ruský prezident Vladimír Putin v stredu vyhlásil, že Moskva a Peking by mali rozšíriť spoluprácu v oblasti vojenských satelitov a iných obranných technológií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Putin to povedal v úvode svojho stretnutia s generálom Čangom Jou-siom, podpredsedom Ústrednej vojenskej komisie - najvyššieho vojenského riadiaceho orgánu Číny. Toto Putinovo vyhlásenie je znamením posilňovania vzťahov medzi oboma krajinami, komentuje AP.



Ruský prezident tiež upozornil na dôležitosť rozvoja užšej vojenskej spolupráce a dodal, že aktuálnou prioritou je spolupráca v oblasti špičkových technológií.



Pripomenul, že Moskva v októbri 2019 pomohla Číne s vývojom systému včasného varovania pred balistickými strelami, ktorým dovtedy disponovali iba Rusko a USA.



Peking minulý rok vyhlásil, že ho s Moskvou spája "neobmedzené priateľstvo", pripomína AP. Čína odsúdila sankcie, ktoré na Rusko uvalil Západ a obvinila Severoatlantickú alianciu (NATO) z vyprovokovania vojenského útoku Ruska na Ukrajinu, hoci sa Peking snažil udržiavať štatút neutrálnej krajiny. Moskva zase Čínu neustále podporuje v záležitostiach spojených s Taiwanom.



Putin vyhlásil, že NATO sa usiluje rozšíriť sféru svojho vplyvu do Ázie a oblasti Tichého oceánu. USA podľa jeho slov v narastajúcej miere zaťahujú členské krajiny NATO do úsilia o stupňovanie napätia v indo-tichomorskej oblasti. Dodal, že Rusko a Čína reagujú pokojne a rozvážne a usilujú sa posilniť svoju bezpečnosť spoločnými leteckými a námornými cvičeniami. Čang počas stretnutia s Putinom ocenil odolnosť Ruska zoči-voči sankciám a tlmočil mu rešpekt Číny v tejto oblasti.



Čang sa pred stretnutím s Putinom stretol aj s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom. Pri tejto príležitosti ocenil vzťahy medzi Ruskom a Čínou a označil ich za najlepšie v novej epoche. Šojgu počas stretnutia vyhlásil, že účelom vojenskej spolupráce s Čínou je výhradne zaistenie vzájomnej bezpečnosti. Následne Čanga vyzval na rokovania o "ďalších krokoch pri rozširovaní spolupráce v oblasti obrany a medzinárodných záležitostí".