Putin žiada záruky ohľadne obilnej dohody

Moskva 1. novembra (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin v utorkovom telefonáte s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom povedal, že chce od Kyjeva "skutočné záruky" striktného dodržiavania dohody o vývoze obilia predtým, než by prípadne Moskva opäť pristúpila k jej plneniu.



Podľa vyhlásenia Kremľa sa musí Ukrajina zaviazať, že tento koridor nebude využívať na vojenské účely. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rusko a Ukrajina podpísali v júli dohodu sprostredkovanú Tureckom a Organizáciou Spojených národov, ktorá umožnila obnovenie vývozu ukrajinského obilia po mori s cieľom zmierniť globálny nedostatok potravín. Až do podpísania dohody Rusko blokovalo ukrajinské prístavy v rámci svojej invázie na Ukrajinu.



Dohoda vytvorila pre lode bezpečný koridor z ukrajinských prístavov, pričom inšpekcie prepravovaných nákladov prebiehali v tureckom Istanbule, kde sídli koordinačné centrum pre implementáciu dohody.



Rusko svoju účasť na dohode o vývoze poľnohospodárskych produktov z ukrajinských čiernomorských prístavov pozastavilo minulú sobotu. Ako dôvod uviedlo dronový útok na ruské plavidlá na Kryme, z ktorého obvinilo Ukrajinu. Kyjev tvrdí, že Moskva to využila len ako falošnú zámienku na pozastavenie plnenia dohody, s ktorou opakovane vyjadrovala nespokojnosť.



Putin Erdoganovi povedal, že "je nevyhnutné vykonať dôkladné vyšetrenie okolností sobotňajšieho incidentu" týkajúceho sa ruskej Čiernomorskej flotily. "Len potom bude možné zvážiť otázku obnovenia" fungovania dohody. Ruský rezort obrany uviedol, že minister Sergej Šojgu v utorok o celej problematike rokoval so svojím tureckým kolegom Hulusim Akarom.



Spoločné koordinačné centrum (JCC) v Istanbule v utorok uviedlo, že na stredu nie sú naplánované žiadne plavby lodí z Ukrajiny s nákladom obilnín.



JCC v tejto súvislosti zdôraznilo, že svoj mandát vie plne vykonávať len "za úplnej a aktívnej účasti všetkých štyroch" strán dohody vrátane Ruska.



Koordinátor OSN Amír Abdulla podľa JCC v tejto veci úzko spolupracuje s tureckými predstaviteľmi. V utorok opustili ukrajinské prístavy tri nákladné lode naložené obilninami, a to napriek výstrahám Moskvy, že je to v súčasnej situácii riskantné a nebezpečné.