Putin zorganizoval v Kremli recepciu pre hostí osláv Dňa víťazstva
Medzi prítomnými bol slovenský premiér Fico, lídri krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) a ďalší, píše TASS.
Autor TASR
Moskva 9. mája (TASR) - Predkovia všetkých národov sveta bez výnimky odkázali budúcim generáciám povinnosť zachovávať a brániť mier, povedal v sobotu ruský prezident Vladimir Putin v príhovore na slávnostnej recepcii pri príležitosti Dňa víťazstva v Kremli. Na tej sa zúčastnil aj slovenský premiér Robert Fico. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.
Putin poznamenal, že vznikajúci nový svetový poriadok musí „zohľadniť kultúrnu a civilizačnú rozmanitosť národov planéty, ich právo určovať si vlastný osud a riadiť sa tradíciami a zásadami svojich predkov“.
„A nám všetkým odkázali povinnosť zachovávať a brániť mier,“ uzavrel Putin.
Vznikajúca multipolárna architektúra musí byť podľa neho založená na princípoch Charty OSN a nedeliteľnosti bezpečnosti. „Som presvedčený, že spravodlivejšia multipolárna architektúra, ktorá sa teraz formuje, sa musí v celom rozsahu a plnosti opierať o normy Charty Organizácie Spojených národov a vychádzať z princípu rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti,“ povedala hlava štátu.
Ruský prezident zorganizoval recepciu na počesť zahraničných a vysokopostavených hostí zúčastňujúcich sa na oslavách Dňa víťazstva, píše TASS, podľa ktorej Putin osobne oslovil všetkých hostí prítomných na recepcii. Medzi prítomnými bol slovenský premiér Fico, lídri krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) a ďalší, píše TASS.
Fico prišiel na oslavy do Kremľa v sobotu predpoludním, na prehliadke na Červenom námestí v Moskve sa nezúčastnil. V pláne má aj bilaterálne rokovanie s Putinom. Podľa vyjadrení hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova by mohol ruskej hlave štátu odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
