Putin zrejme podpíše zákony o anexii ukrajinských oblastí v utorok

Moskva 4. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pravdepodobne ešte v priebehu utorka podpíše zákony o pričlenení štyroch ukrajinských regiónov okupovaných ruskou armádou k Ruskej federácii. Vyhlásil to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.



Zmluvy a zákony a pričlenení ukrajinských území – samozvaných ľudových republík Doneckej a Luhanskej, ako aj oblastí Chersonskej a Záporožskej – do Ruskej federácie ratifikovala v utorok jednohlasne horná komora ruského parlamentu, Rada federácie. V pondelok tak spravila aj dolná komora, Štátna duma. Aby bol proces o formálnej anexii štyroch okupovaných ukrajinských regiónov úplný, musí schválené dokumenty ešte podpísať Putin.



Na svojej pravidelnej tlačovej konferencii Peskov v utorok uviedol, že tzv. špeciálna vojenské operácia na Ukrajine sa neskončí, kým Kyjev nebude ochotný rokovať, pretože k rokovaniam sú potrebné "dve strany".



"Budeme buď čakať, kým súčasný (ukrajinský) prezident zmení postoj, alebo čakať na ďalšieho prezidenta, aby v záujme ukrajinského ľudu postoj zmenil," uviedol Peskov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pritom v utorok podpísal dekrét, ktorým oficiálne vyhlásil vyhliadky na rokovania s Putinom za "nemožné". Dekrét formalizoval Zelenského piatkové vyjadrenia, keď Putin vyhlásil za súčasť Ruska uvedené štyri okupované ukrajinské regióny.